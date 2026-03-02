Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Commodities
Commodities

Precios del gas se disparan tras el cierre de la mayor planta exportadora de GNL del mundo por parte de Catar

La planta de Ras Laffan de QatarEnergy suministra aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de GNL.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 2 de marzo de 2026 a las 10:41 hrs.

gas Energía petróleo guerra
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tribunal Europeo confirma colusión de Latam y LAN Cargo y la obliga a pagar 2 millones de euros
2
Internacional

Navieras desvían buques por el cabo de Buena Esperanza tras cierre del Estrecho de Ormuz
3
DF MAS

Empresas Gasco, tras la tragedia en Renca: “Buscaremos crear caminos que nos permitan acercarnos a las víctimas en vez de poner la distancia que caracteriza las acciones legales”
4
Empresas

Falabella y Cencosud reducen sus dotaciones en la región en más de 65 mil trabajadores desde sus máximos niveles de contratación
5
Economía y Política

Fuerte alza en recaudación del impuesto a combustibles al cierre de 2025
6
DF MAS

Patricio Dussaillant, próximo presidente de TVN, y el libro de la Segegob de Bachelet donde plasmó sus ideas sobre televisión y política
7
Economía y Política

Imacec: la actividad económica en enero sorprende con una caída frente al mismo período del año pasado
8
Empresas

Starken construirá un segundo centro logístico en San Bernardo y ya adquirió un terreno para el tercero
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete