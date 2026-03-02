Precios del gas se disparan tras el cierre de la mayor planta exportadora de GNL del mundo por parte de Catar

La planta de Ras Laffan de QatarEnergy suministra aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de GNL.

Catar suspendió la producción de gas natural licuado (GNL) en la mayor planta exportadora del mundo tras ser blanco de un ataque con drones iraníes. Esto provocó un aumento de más del 50% en los precios del gas en Europa y sacudió los mercados energéticos mundiales.

Esta interrupción sin precedentes marca una drástica escalada en un conflicto que ahora amenaza la seguridad energética mundial. Los futuros holandeses con vencimiento al mes próximo, la referencia europea del gas, cotizaban un 45% al alza, a 46,19 euros por megavatio-hora al inicio de la tarde del lunes en Ámsterdam.

Los futuros del gas de referencia europeo experimentaron su mayor alza en casi cuatro años, después de que QatarEnergy confirmara el lunes la suspensión de la producción. Los petroleros ya habían dejado de transitar por el Estrecho de Ormuz, una arteria crucial para los envíos mundiales de combustible.

La planta de Ras Laffan de QatarEnergy suministra aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de GNL. Esta situación podría representar el impacto más grave para los mercados del gas desde que la invasión rusa de Ucrania hace cuatro años trastocó el comercio energético mundial.

Si bien los países asiáticos compran la mayor parte del GNL que se envía desde Medio Oriente, cualquier interrupción aumentaría la competencia por suministros alternativos, lo que elevaría los precios en todo el mundo, incluso en Europa.

El cierre de la planta "marca una aceleración abrupta de las implicaciones energéticas de la situación", declaró Simone Tagliapietra, analista de Bruegel. "La amenaza a la seguridad del suministro es inmediata. Su alcance dependerá de la duración del cierre, pero ahora nos encontramos ante un nuevo escenario".

Los riesgos para el transporte marítimo agravan la interrupción. El Estrecho de Ormuz es una ruta marítima clave para la energía, transportando aproximadamente una quinta parte de las exportaciones mundiales de gas natural licuado.

La drástica ralentización del tráfico a través de la vía marítima ha creado importantes cuellos de botella, lo que podría provocar un mayor llenado de los tanques de almacenamiento de QatarEnergy.

Impacto podría similar a Ucrania

Más de la mitad de los mayores clubes de seguros marítimos del mundo dejarán de ofrecer cobertura por riesgo de guerra a los buques que entren en el Golfo Pérsico a partir del jueves, según informó Bloomberg, una medida que probablemente desalentará el embarque de mercancías en la región.

Además, Israel ordenó el sábado el cierre temporal de algunas instalaciones de producción de gas, incluyendo su mayor yacimiento de gas Leviatán. Esto impulsó a Egipto, el principal importador, a buscar más cargamentos de GNL.

Según BloombergNEF, las interrupciones del comercio de gas en Medio Oriente también podrían eventualmente aumentar la demanda spot de GNL de Turquía, ya que este país importa combustible para gasoductos desde Irán.

"El impacto en los precios por la pérdida de GNL en Medio Oriente podría ser similar al de 2022, tras la invasión rusa de Ucrania", afirmó Mike Fulwood, investigador principal del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford. Tal aumento "podría tener consecuencias nefastas para los presupuestos gubernamentales de Europa y Asia".

El conflicto continúa profundizándose, con explosiones en Israel, Arabia Saudita, Catar y los Emiratos Árabes Unidos, tras la interceptación de misiles iraníes lanzados en respuesta a los ataques estadounidenses-israelíes. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la campaña de bombardeos contra Irán podría durar semanas.