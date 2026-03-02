Dólar se dispara casi $ 15 por compras globales y fuerte alza del petróleo a medida que escala el conflicto en Medio Oriente

El petróleo Brent despegaba 8,8% a US$ 79 por barril, su mayor precio desde principios de 2025. Además, luego de que Qatar viera un ataque directo a su producción de gas, los contratos futuros de referencia para el gas natural mayorista en Europa se disparaban más de 40%.

El dólar subía con fuerza a media mañana de este lunes, ante la intensificación del conflicto en Medio Oriente, tras los ataques coordinados entre Estados Unidos e Israel contra Irán, seguidos por la represalia de Teherán con ataques con misiles y drones dirigidos a Israel y al personal militar estadounidense en la región.

La paridad dólar-peso se disparaba $ 14 a $ 887,4 durante la mañana, en sus mayores precios de la sesión y desde el 20 de enero, según el compilado de puntas vendedoras de Bloomberg.

El dollar index -un indicador del dólar global- saltaba 0,8% a 98,4 puntos, máximos de cinco semanas, y en el mismo afán de refugio, el oro crecía 2,2% y la plata avanzaba 1,5%. En tanto, el cobre Comex retrocedía 0,6% a US$ 6,02 por libra y los mercados bursátiles se iban a pique.

El petróleo Brent despegaba 8,8% a US$ 79 por barril, su mayor precio desde principios de 2025. Aramco detuvo operaciones en la mayor refinería de Arabia Saudita, tras un ataque con drones. Además, luego de que Qatar viera un ataque directo a su producción de gas, los futuros de referencia para el gas natural mayorista en Europa se disparaban más de 40%.

Tensiones en auge

"El tipo de cambio ha subido por las tomas de refugio, pero si esto va desescalando, podría dar una vuelta, porque debería estar alineado con niveles más cercanos a $ 870 y $ 880. Es cierto que cuesta verlo cuando estamos en medio del desarrollo, pero la evidencia histórica muestra que estos fenómenos son de carácter transitorio y, por lo tanto, nuestra visión hacia dónde debería equilibrarse el tipo de cambio no ha cambiado", dijo a DF el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann.

"La escalada en Oriente Medio y el inicio de un entorno de aversión al riesgo pesarán sobre las divisas de los mercados emergentes y Latinoamérica. El repunte del precio del petróleo generará ganadores y perdedores. Las divisas de los mayores importadores de petróleo, como Perú y, en particular, Chile, podrían sufrir más, aunque los nuevos máximos del oro y la estabilidad de los precios del cobre pueden ayudar a limitar el impacto en la relación real de intercambio", publicó el equipo de estrategas de BBVA liderado por Alejandro Cuadrado.

Lehmann reparó en que el cobre ha resistido bastante bien en este escenario porque, además de ser un metal industrial, también se utiliza para tomar posiciones financieras, por lo que en escenarios complejos suele recibir demanda de algunos inversionistas.

Las principales tasas de interés soberanas subían con fuerza, ya que la deuda no está ganando atractivo en esta coyuntura, que viene con ciertos temores inflacionarios por los mayores costos de la energía.

El enfrentamiento llega tras las fallidas negociaciones para lograr un acuerdo nuclear con Teherán, y mientras Washington ha llamado explícitamente a un cambio de régimen. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, negó que el país estuviera buscando retomar las conversaciones, como habían señalado medios de prensa estadounidenses.

Los ataques estadounidenses e israelíes asesinaron al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a varias otras autoridades del país, incluyendo el principal comandante de la Guardia Revolucionaria. Por otro lado, se han reportado ataques directos a activos de Washington en Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.

Como cada vez que se han encendido las alertas en la región, una de las principales preocupaciones de los inversionistas es que el país persa imponga un bloqueo en el Estrecho de Ormuz, lo que tendría importantes consecuencias en el suministro y los precios globales de la energía. En la práctica, el tránsito marítimo ya está detenido a las puertas del estrecho, esperando mayores garantías.

El tipo de cambio chileno venía de cerrar al alza el viernes por segundo día consecutivo, no sólo porque la amenaza de un conflicto mayor con Irán estuvo muy presente en las mesas de trading, sino también por dudas sobre la Inteligencia Artificial, un mal dato de precios al productor estadounidense y débiles cifrras de actividad en Chile.

Publicado por el Banco Central esta mañana, el Imacec de enero confirmó lo que habían señalado las cifras sectoriales del Instituto Nacional de Estadísticas, ya que se ubicó por debajo de las estimaciones de los analistas.