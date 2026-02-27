Se tiñe de rojo la producción industrial: suma un cuarto mes de bajas al partir el año

El INE informó este viernes de caídas tanto en la manufactura como en el área minera, aunque en menor cuantía.

Una caída de 1,6% anotó el Índice de Producción Industrial (IPI) durante enero frente al mismo mes de 2025, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En este resultado, ya el cuarto tropezón seguido, influyeron los números rojos en dos de los tres sectores que componen el indicador.

El Índice de Producción Manufacturera (IPMan) presentó una disminución de 3,8% en 12 meses, como consecuencia de la baja interanual de 15,9% en la fabricación de maquinaria y equipo.

Y, a su vez, el Índice de Producción Minera (IPMin) exhibió un decrecimiento de 0,1% anual, explicado, en gran medida, por la disminución de 2,3% en la extracción y procesamiento de cobre comparado con lo ocurrido en el mismo período del año pasado.

La única nota positiva la puso el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (Ipega), que mejoró 1,2% anual gracias a que dos de las tres actividades que lo integram presentaron aumentos, destacando electricidad, que se incrementó 1,7%.

¿Menos consumo?

El mundo ligado al consumo también entró con menos vuelo al nuevo año. El boletín del INE informó que el Índice de Actividad del Comercio (IAC) registró un aumento de 3,2% en enero en relación a la partida de 2025, lo que estuvo incidido por las tres divisiones que lo componen.

El segmento al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, fue la que más influyó al anotar un alza de 3,9%, como consecuencia fundamentalmente, del aumento de venta al por menor por correo y por internet.

El comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas, creció 2,3% en 12 meses. Este avance se explicó, principalmente, por la incidencia de venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales.

Los dos grupos anteriores, más la reparación de vehículos automotores y motocicletas, exhibieron un alza interanual de 3,5%.

En el caso del Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) se observó un incremento de 2% anual, mientras que la serie desestacionalizada y corregida de efecto calendario anotó una expansión de 1,2% respecto al mes anterior y un crecimiento interanual de 0,2%.

Como suele ocurrir hubo un indicador especialmente dinámico fue el del Comercio Electrónico Minorista (ICEM), que subió 11,1% en 12 meses. La línea de productos que más impactó en el aumento del índice fue productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos.