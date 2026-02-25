Moody’s: la IA impulsará la productividad global cerca de un 1,5% anual

En un informe, la agencia proyecta un ritmo de adopción más rápido para Chile versus otros mercados emergentes.

Los últimos avances en inteligencia artificial (IA) transformarán el mercado laboral y, con ello, traerán una mayor productividad para el mundo, según el último informe de Moody’s Ratings.

“La magnitud del impulso a la productividad variará ampliamente entre las economías avanzadas y los mercados emergentes y dentro de ellos, dependiendo de factores como la composición sectorial y ocupacional de la fuerza laboral, la preparación tecnológica, las tendencias demográficas, los niveles de desempleo actuales y los costos laborales”, dijo la clasificadora de riesgo.

El reporte explicó que las ganancias de productividad resultarán de la automatización, la ampliación y el reempleo de la mano de obra.

Así, Moody’s estimó que las ganancias promedio de productividad derivadas del uso de la IA generativa son de 1,5% anual, en una muestra de 106 soberanos calificados.

¿El impacto local?

Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), las economías avanzadas experimentarán mayores ganancias de productividad -que oscilarán entre 1,2%-2,9%- que los mercados emergentes, los cuales registrarán aumentos del 0,4%-1,4%.

Desde la agencia clasificadora delinearon que los mercados emergentes están menos expuestos que las economías avanzadas al desplazamiento del mercado laboral debido a sus bajos salarios y su infraestructura digital menos desarrollada, y ganarán menos en términos de productividad, lo que ampliará las disparidades existentes.

“Los mercados emergentes podrían enfrentar mayores barreras de entrada a industrias estratégicas, condiciones comerciales más estrictas y mayores obstáculos en el acceso a mercados hasta que cierren la brecha digital y de productividad”, se lee en el reporte.

A modo de ejemplo, menciona que “un ritmo de adopción más rápido que el supuesto en el escenario base es muy plausible para los mercados emergentes más grandes, como Polonia (A2 negativa), Chile (A2 estable) y Malasia (A3 estable), donde el costo de la mano de obra es más alto, lo que se traduce en mayores beneficios de la automatización”.

Si bien los datos indicaron que una menor proporción de mano de obra podría beneficiarse de la ampliación de capacidades -continúa el documento-, las rápidas mejoras en infraestructura digital y un entorno propicio de políticas públicas pueden impulsar una mayor adopción y, por esta vía, aumentar las ganancias de productividad.

“Sin embargo, estas economías también pueden enfrentar pérdidas de puestos de trabajo a causa de la automatización”, advirtieron desde Moody’s.