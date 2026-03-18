Subsecretario de Hacienda y crecimiento del PIB en 2025: "La economía chilena sigue siendo incapaz de cumplir con las expectativas, necesidades y sueños de los chilenos"
Juan Pablo Rodríguez enfatizó que la expansión registrada el año pasado da cuenta del segundo peor desempeño económico de un período de cuatro años desde el retorno a la democracia.
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El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, abordó las cifras de crecimiento económico que dio a conocer el Banco Central este miércoles, con un Producto Interno Bruto (PIB) que se expandió un 1,6% en el cuarto trimestre del 2025, con lo cual en el año en su conjunto la actividad avanzó un 2,5%.
El número dos de Teatinos 120 destacó que la economía chilena cerró el año con un crecimiento de 2,5%, cifra marginalmente superior a lo anticipado por las proyecciones del Imacec (2,3%) y también por la Encuesta de Expectativas Económicas (2,4%).
Sin embargo, advirtió que este resultado no cambia el diagnóstico de fondo sobre la situación económica del país. “Esta cifra confirma un promedio de crecimiento en torno al 2,1% en los últimos diez años y ratifica el segundo peor desempeño económico de un período de cuatro años desde el retorno a la democracia”, afirmó Rodríguez.
En esa línea, sostuvo que “con estas cifras de crecimiento, la economía chilena sigue siendo incapaz de cumplir con las expectativas, necesidades y sueños de los chilenos. El país necesita volver a crecer con fuerza, dinamismo y confianza para generar más oportunidades, mejores empleos y mayor bienestar”.
La autoridad subrayó que estos resultados reafirman la "urgencia" de cambiar el rumbo económico del país y avanzar hacia una estrategia de crecimiento sostenido. “Esto refuerza la importancia de la meta que nos hemos trazado: terminar este Gobierno con un crecimiento de largo plazo que se acerque al 4%”, indicó.
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