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Subsecretario de Hacienda y crecimiento del PIB en 2025: "La economía chilena sigue siendo incapaz de cumplir con las expectativas, necesidades y sueños de los chilenos"

Juan Pablo Rodríguez enfatizó que la expansión registrada el año pasado da cuenta del segundo peor desempeño económico de un período de cuatro años desde el retorno a la democracia.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 09:41 hrs.

Sebastian Valdenegro Hacienda gobierno PIB Banco Central
<p>Crédito: Ministerio de Hacienda.</p>

Crédito: Ministerio de Hacienda.

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