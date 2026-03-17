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Caso Bruma: abogado querellante adelanta que Blumar será formalizada este miércoles como persona jurídica, “un hito judicial sin precedentes en Chile”

El representante de las familias de las víctimas destaca que es la primera vez que se aplica la nueva Ley de Delitos Económicos para formalizar a una empresa por un cuasi-delito cometido dentro de su giro comercial. "Contempla sanciones pecuniarias altísimas, similares a las que vemos en la Ley de Mercado de Valores".

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 19:42 hrs.

Blumar Accidente Ley Delitos Económicos Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Caso Bruma: abogado querellante adelanta que Blumar será formalizada este miércoles como persona jurídica, “un hito judicial sin precedentes en Chile”</p>

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