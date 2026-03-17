Sorpresa total en Dominga: el mismo tribunal que falló en contra del proyecto minero hace un mes suspende aplicación de la sentencia
Para efectos prácticos, el permiso ambiental de la iniciativa de US$ 3.000 millones está activo. La Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó en manos de la Suprema la decisión final.
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Sin duda que Minera Dominga, el proyecto minero portuario de US$ 3.000 millones ligado a la familia Délano Méndez, pasará a los anales de la historia del derecho chileno por los bruscos giros procesales. El último capítulo de esta saga se escribió este 16 de marzo, cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió a trámite el recurso de casación contra la sentencia dictada por ese mismo tribunal el pasado 20 de febrero y que implicó un sorpresivo traspié para esta iniciativa de cobre y hierro.
La acción judicial no fue presentada por la dueña de Dominga, Andes Iron, sino por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescaderos Artesanales de Totoralillo Norte, que están a favor del proyecto. Adicionalmente, la Corte de Antofagasta suspendió los efectos de la mencionada sentencia mientras la Corte Suprema revisa el caso, lo que en la práctica restablece la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de Dominga.
“Estamos cansados de la incertidumbre y la espera. Los tribunales ya establecieron que el proyecto cumple con la normativa ambiental. ¡Basta ya de politizar un proceso que lleva más de 12 años!”, manifestó Raúl Julio, presidente del sindicato.
"Dominga es un proyecto que ha sido profundamente evaluado y aprobado en las etapas técnicas. Es hora de que se concrete y que recibamos las oportunidades que tanto necesitamos. Queremos trabajar, queremos desarrollo, queremos protección al medio ambiente y queremos un futuro mejor para nuestras familias", dijo el representante.
Andes Iron también mantiene reclamaciones por este fallo de febrero, en la Corte de Antofagasta y en el Tribunal Ambiental, las que aún no se resuelven.
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