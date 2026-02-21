Corte de Apelaciones de Antofagasta confirma rechazo de Proyecto Dominga

El Tribunal ratificó la decisión del Comité de Ministros y estableció que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta no podía ordenar la aprobación de la iniciativa de Andes Iron.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, al resolver que la decisión adoptada por el Comité de Ministros en enero del año pasado constituye la resolución final del procedimiento administrativo.

En su fallo, el tribunal determinó que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta excedió sus atribuciones al ordenar al Comité de Ministros aprobar el proyecto, señalando que dicha competencia corresponde exclusivamente al órgano administrativo en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La controversia se originó luego de que el tribunal ambiental acogiera reclamaciones y dispusiera retrotraer el procedimiento, instruyendo la aprobación de la iniciativa. Esa interpretación fue impugnada y el caso escaló a la Corte de Apelaciones, que ahora dejó sin efecto esa orden.

Tras conocerse la resolución, Ezio Costa, abogado de Oceana y director ejecutivo de ONG FIMA, señaló que el fallo establece que la decisión del Comité de Ministros “es la resolución final del caso”. Agregó que podrían existir nuevas acciones para reactivar la discusión administrativa.

El proyecto Dominga, que contempla la explotación de hierro y cobre junto con un terminal portuario en la Región de Coquimbo, ha enfrentado diversas controversias judiciales y administrativas en los últimos años, incluyendo menciones en investigaciones como el caso Penta, los Pandora Papers y el denominado caso audios.

Con esta sentencia, el rechazo del proyecto queda nuevamente vigente en sede administrativa, sin perjuicio de las acciones que puedan interponerse en otras instancias.