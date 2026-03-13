SQM registra marca “Novandino Litio” para toda su cadena de negocio junto a Codelco

Mientras el ojo público seguía la antesala del cambio de mando, SQM Salar -filial de SQM para operar en el Salar de Atacama junto a Codelco- ingresó el viernes 6 de marzo tres solicitudes para patentar la marca de los productos y servicios que ofrecerá ahora a través de la asociación con la cuprera estatal, la cual lleva por nombre el mismo que el de la alianza: Novandino Litio.

Así, según consta en el Diario Oficial, la solicitud abarca toda la extensa lista de servicios que realiza la minera no metálica en el desarrollo de la cadena completa del litio, desde la extracción, procesamiento y venta de productos.

Por ejemplo, se detalla que la marca será el paraguas de todo lo que tiene que ver con la explotación minera, instalaciones, diseño de minas, mantenimiento, exploraciones, perforación, servicios de excavación y tronaduras de minas de litio, entre otros. Se agregan servicios de telecomunicaciones, difusión radial y televisiva, fotografía, redes sociales y también servicios de educación, formación y coloquios relacionados con el ahorro de energía y/o de respeto al medio ambiente.

Una de las solicitudes tiene una pequeña variante en el nombre de marca: “Novandino +LI Somos Litio, Somos Futuro”, la cual emula el mismo eslogan que SQM ha utilizado por años, pero ahora con el nuevo nombre de la alianza.

Cabe recordar que la sociedad conjunta entre ambas empresas permitió a Codelco ingresar de lleno en el mercado del litio, mientras que a SQM le aseguró su permanencia en el Salar de Atacama hasta el 2060. Tras la formalización de NovaAndino Litio SpA el 27 de diciembre pasado, la alianza “heredó” todo el negocio litífero de la firma ligada a la familia Ponce, desde los 3.500 trabajadores del segmento y sus principales activos en el desierto chileno, hasta las oficinas ubicadas en Apoquindo.

Frente al nuevo nombre de la empresa, fuentes al interior de SQM cuentan que se está realizando un importante trabajo interno para sociabilizar la marca y su funcionamiento. “Tomará meses, porque hay un sentido de pertenencia muy grande entre los trabajadores”, dice un, ahora, Novandino Litio.