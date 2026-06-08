Mina carbonera en Magallanes del grupo Von Appen concreta su cierre definitivo
La faena, en la que originalmente también participaba el grupo Angelini, fue la mayor extracción carbonífera del país a cielo abierto y cerró tras una pelea judicial con sus detractores que se prolongó por más de una década.
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La mayor explotación carbonífera a cielo abierto de Chile, Mina Invierno, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, cerró definitivamente, a seis años de haber parado su operación comercial. Así lo señaló el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin) destacando además que es la primera explotación que concluye bajo la nueva ley de cierre de faenas mineras.
Si bien sus actividades cesaron tras una resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia en 2020 vinculada a aspectos socioambientales, "la existencia de un plan aprobado permitió que el proceso se desarrollara de manera ordenada, segura y conforme a los estándares exigidos por la legislación vigente", dijo la repartición pública.
Este yacimiento se emplaza en la Isla Riesco y era originalmente de los grupos Angelini y Von Appen en partes iguales, estando activo desde 2013 a 2020. Para echar a andar la operación, estos conglomerados invirtieron en conjunto US$ 830 millones. Pero la temprana oposición en la zona derivó en una larga batalla judicial y a fines de 2021, el clan de origen italiano determinó salir de la propiedad y quedó como único dueño Ultraterra, del grupo naviero de raigambre germana.
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