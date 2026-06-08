Presidente Kast ante sector minero en Exponor: "Chile es el mejor país para invertir en el mundo, no solamente en Sudamérica"

El Mandatario hizo un llamado al Parlamento a que los proyectos de ley avancen. En un análisis más político, destacó que "tenemos una oportunidad única: casi dos años sin elecciones".

El Presidente José Antonio Kast fue el encargador de dar el puntapié inicial a Exponor 2026, la icónica exhibición internacional de tecnologías e innovaciones para la minería y la energía, que se realiza cada dos años en la ciudad de Antofagasta desde 1985. En su discurso inaugural, el mandatario hizo un llamado a los presentes -25 embajadores entre ellos- a "invertir más en Chile".

"Los invito a que creamos en Chile. Como dice nuestro ministro de Relaciones Exteriores, que lo copiamos a otro país, 'choose Chile'", expresó Kast ante cientos de representantes de la industria minera tanto local como internacional. Y siguió: "Chile es el mejor país para invertir en el mundo, no solamente en Sudamérica, porque vamos a recuperar la seguridad, vamos a dar certeza jurídica, vamos a hacer que el extranjero se sienta acogido, en la medida que ordenemos la casa. Y en eso estamos. Llevamos poco tiempo, pero hemos ido mostrando paso a paso a lo que vinimos: a ordenar la casa para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas".

En esa misma línea, insisitó: "Los quiero invitar a invertir más. A hacer de Chile ese país próspero que le va a dar calidad de vida a nuestros compatriotas. Tenemos una oprtunidad única: casi dos años sin elecciones. Eso marca una diferencia, porque nos permite mirar las cosas de una forma distinta, no al fragor de la batalla electoral".

Frente a los debates en curso en el Congreso, como el de la Ley de Reconstrucción, el Presidente remarcó que todos los esfuerzos son para "tener normas claras y certeza jurídica", en pos de destrabar inversiones y generar empleo.

"Nosotros necesitamos que se entienda la importancia de lo que estamos haciendo; es casi una revolución legislativa. Y así como desde el Gobierno hacemos todo lo que podemos, también le hemos pedido mucho trabajo a los legisladores, pero es por un fin absolutamente necesario, porque la inversión es necesaria para dar empleo", aseveró.

"Necesitamos que los proyectos de ley avancen (...). Esta ley genera trabajo, más y mejor trabajo", dijo y agregó bromeando, fiel a su estilo, que la palabra que más se repite en todos los discursos del Ejecutivo es "más": "así que el biministro Mas está feliz", bromeó el Presidente Kast.