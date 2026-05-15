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Ley de reconstrucción: oposición y oficialismo se preparan para reñida negociación en el Senado sin descartar espacio para acuerdos

Ambos sectores creen que en la Cámara Alta hay mejores condiciones para el diálogo, aunque también admiten distancias.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Viernes 15 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Hacienda reconstruir Oposición Senado leyes Claudia Rivas
<p>Alejandra Sepúlveda, senadora independiente. Daniel Núñez, senador del PC. Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS. Iván Flores, senador de la DC. Andrea Balladares, senadora y presidenta de RN. Matías Walker, senador exdemócratas. Fotos: Aton</p>

Alejandra Sepúlveda, senadora independiente. Daniel Núñez, senador del PC. Paulina Vodanovic, senadora y presidenta del PS. Iván Flores, senador de la DC. Andrea Balladares, senadora y presidenta de RN. Matías Walker, senador exdemócratas. Fotos: Aton

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