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Cambios en el CEP: Leonidas Montes deja la dirección ejecutiva y será el nuevo presidente del centro de estudios

En paralelo, Luis Enrique Yarur y Roberto Angelini cesan en sus cargos. En tanto, Juan Obach y Juan Andrés Camus, dos expresidentes, decidieron adelantar su partida para dar espacio a las nuevas generaciones

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 12:00 hrs.

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<p>Cambios en el CEP: Leonidas Montes deja la dirección ejecutiva y será el nuevo presidente del centro de estudios</p>

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