Cambios en el CEP: Leonidas Montes deja la dirección ejecutiva y será el nuevo presidente del centro de estudios
En paralelo, Luis Enrique Yarur y Roberto Angelini cesan en sus cargos. En tanto, Juan Obach y Juan Andrés Camus, dos expresidentes, decidieron adelantar su partida para dar espacio a las nuevas generaciones
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Este viernes, el Consejo Directivo del Centro de Estudios Públicos (CEP) acordó el nombramiento de Leonidas Montes como el nuevo presidente de la insitución en la que se desempeñó como director ejecutivo por más de ocho años. Así, Montes será el sucesor de Juan Andrés Camus.
“La decisión de elegir a Leonidas Montes como nuevo presidente del CEP es un reconocimiento a lo que ha sido su gestión. Estamos muy contentos de que él siga teniendo un rol de liderazgo en esta nueva etapa”, explicó Carlo Solari, vicepresidente.
“Agradezco mucho la confianza del Consejo Directivo, pero sobre todo la valoración al trabajo realizado junto al equipo del CEP. Me apasiona seguir en esta institución, a la que he estado vinculado por más de 20 años, pero ahora desde su presidencia. Es un honor continuar con el legado de Juan Andrés Camus y Juan Obach en esta nueva responsabilidad para consolidar y fortalecer la misión del CEP”, agregó Montes, cuyo cargo quedó vacante hasta la definición de un sucesor.
A esta nueva presidencia también se suman cambios en el Consejo, con la salida de cuatro de sus miembros.
Luis Enrique Yarur y Roberto Angelini cesan en sus cargos por edad de acuerdo con los estatutos del CEP. En tanto, Juan Obach y Juan Andrés Camus, dos expresidentes, decidieron adelantar su partida para dar espacio a las nuevas generaciones. De esta forma, las vacantes en el Consejo serán ocupadas por Maurizio Angelini A., Juan Andrés Camus V. , Macarena Obach e Ignacio Yarur A.
Por su parte, el nuevo Comité Ejecutivo, integrado por 9 de los 24 consejeros, quedó conformado por Leonidas Montes (presidente), Carlo Solari (vicepresidente), Isabel Aninat, Fernando Larraín, Carolina Matetic, Ramiro Mendoza, Tomás Müller, Richard von Appen e Ignacio Yarur.
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