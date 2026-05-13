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Asesor de Constructora Oval advierte que empresas más expuesta a vivienda social “pueden verse muy, muy complicadas" por recorte al subsidio DS49

Roberto Darrigrandi señala que si los próximos llamados no compensan la reducción “a fin de año o principios del próximo año” podrían comenzar a evidenciarse mayores problemas financieros en empresas ligadas al segmento.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 10:00 hrs.

viviendas Inmobiliario Construcción constructora Camila Bejarano corresponsal Zona Norte
<p>Asesor de Constructora Oval advierte que empresas más expuesta a vivienda social “pueden verse muy, muy complicadas" por recorte al subsidio DS49</p>

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