Comunidad local recurre a tribunales para revertir resolución favorable de emblemático proyecto minero de potasio del Grupo Errázuriz
Con US$ 143 millones de inversión, la iniciativa más antigua del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental recibió la semana pasada luz verde del Comité de Ministros.
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El nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast asumió en marzo con el foco en reactivar la economía, destrabando proyectos de inversión que llevaban años paralizados por demoras en su aprobación. En ese sentido, el Comité de Ministros dio una potente señal a fines de abril al destrabar cuatro iniciativas por US$ 225 millones, y el viernes de la semana pasada remató el punto despejando otras dos por más de US$ 200 millones que habían quedado pendientes de la sesión anterior.
Entre ellos estaba una apuesta emblemática, la “Planta de Producción de Sales de Potasio SLM NX Uno de Peine”. El desarrollo del Grupo Errázuriz representa un hito, no solo por los US$ 143 millones de inversión contemplada, sino porque, con más de 16 años de tramitación, es la iniciativa más antigua en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
A través de una declaración, el grupo valoró el avance y destacó que “la resolución ratifica que el proyecto cumple plenamente con todas las exigencias legales vigentes, lo que hoy habilita la materialización de una inversión relevante para el país, con impacto directo en la generación de empleo a 700 personas de manera directa e indirectamente y en la diversificación de un mercado actualmente concentrado”.
16 años de tramitación lleva el proyecto en el SEIA.
Ofensiva judicial
Sin embargo, pese al último espaldarazo oficial, la iniciativa enfrenta nuevos escenarios de riesgo, luego de que la Comunidad Atacameña de Peine anunciara que recurrirá al Primer Tribunal Ambiental para intentar revertir la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable otorgada por el comité.
La comunidad adelantó que ya se encuentra preparando acciones judiciales y administrativas para impugnar la resolución. El presidente de la organización, Sergio Cubillos, afirmó que utilizarán “todos los recursos de los que disponemos para revertir la decisión del comité”. Según explicó el dirigente, una de las primeras gestiones será solicitar formalmente al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) los fundamentos técnicos y plazos asociados a la resolución adoptada por el Comité de Ministros.
La Comunidad Atacameña de Peine cuestionó que el proyecto haya obtenido luz verde pese a que, indicó, había sido rechazada en diversas instancias a lo largo de estos años y bajo distintos gobiernos. Su aprobación se concretó luego de que la empresa presentara un recurso de reclamación tras el rechazo ambiental recibido en agosto de 2025.
Además, la comunidad sostuvo que la aprobación “obliga a revisar el escenario hidrogeológico completo del Salar de Atacama”, apuntando especialmente al impacto acumulativo que podría generar una nueva operación minera sobre los acuíferos y el balance hídrico del territorio.
Datos de la planta
La planta productora de Peine, que originalmente ingresó al SEIA en febrero de 2009, busca recuperar sales de potasio, un insumo utilizado principalmente en fertilizantes agrícolas, desde prospecciones ubicadas en el sector poniente del Salar de Atacama, con el objetivo de producir 200 mil toneladas anuales de cloruro de potasio.
Según antecedentes de la empresa, se estima que generará 275 empleos directos y más de 1.000 puestos indirectos. A ello se sumarían otras 500 plazas laborales asociadas a la producción de nitrato de potasio a partir del cloruro de potasio.
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