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Mosca de la fruta: campaña de erradicación se concentra en oasis de Pica y brote golpea a productores de limones, guayabas y mangos

Según datos actualizados del SAG, hasta la fecha se contabilizan 36 detecciones de moscas adultas en trampas instaladas en la zona. Además, un total de 48 agricultores han sido objeto de descarga de fruta hospedante, una medida fitosanitaria destinada a evitar la propagación de la plaga. La situación ocurre en una de las principales áreas agrícolas de Tarapacá.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 11:10 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte Agricultor Agricultura Tarapacá
<p>Mosca de la fruta: campaña de erradicación se concentra en oasis de Pica y brote golpea a productores de limones, guayabas y mangos</p>

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