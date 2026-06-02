DGA ordena el cierre temporal de bocatomas en Ñuble para prevenir emergencias por aumento de lluvias
La medida estará vigente hasta el 21 de septiembre y obliga a los administradores de tranques y embalses, disponer de las acciones que garantices que el almacenamiento y evacuación de aguas no representan riesgo.
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Para prevenir desbordes y proteger, tanto a la comunidad como la infraestructura hidráulica por el aumento de precipitaciones, la Dirección General de Aguas (DGA) ordenó el cierre de todas las bocatomas en la Región de Ñuble. La medida de carácter preventivo, es parte del plan MOP Invernal y estará vigente entre el 1 de junio y el 21 de septiembre, período que concentraría los mayores sistemas frontales del invierno.
La operación apunta a mitigar los riesgos derivados de crecidas o aluviones que puedan generar daños estructurales en las zonas aledañas a los cursos de agua.
El seremi de Obras Públicas de la Región de Ñuble, Luis Carrasco, explicó "hemos dictado esta resolución con el objetivo de resguardar la seguridad de la infraestructura hídrica y evitar contingencias durante el invierno. Esta es una acción preventiva que todos los años ayuda a evitar situaciones de riesgo, especialmente en sectores rurales que dependen del buen funcionamiento del sistema hídrico”, detalló la autoridad.
Carrasco enfatizó que la instrucción aplica a todos los usuarios con obras en cauces naturales, quienes "deben hacer este cierre de las bocatomas de sus canales y el retiro de todos los elementos adicionales a las captaciones que puedan entorpecer el libre escurrimiento de las aguas”.
En el caso de los administradores de tranques y embalses, la DGA instruyó para que dispongan de las acciones necesarias para garantizar que, tanto el almacenamiento como la evacuación de las aguas, no representen un peligro para la vida o salud de las personas.
Exigencias técnicas
La ejecución de esta ordenanza considera además exigencias técnicas específicas dependiendo del tipo de instalación. Así, en las captaciones de agua de carácter rústico, los responsables tendrán la obligación de efectuar los cierres utilizando materiales seguros y de habilitar cauces de descarga que permitan desviar eventuales excesos de caudal para no comprometer poblaciones o caminos cercanos.
El cumplimiento de todas estas disposiciones será monitoreado de manera estricta y su vulneración acarreará consecuencias legales. Al respecto, el seremi Carrasco advirtió de forma categórica que cualquier infracción a la ordenanza "habilitará a los perjudicados y otras reparticiones públicas, para denunciar el incumpliendo a las medidas según lo establecido en el Art. 306 y siguientes del Código de Aguas".
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