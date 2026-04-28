Proyecto por US$ 10 millones para un relleno sanitario en Ñuble ingresa al Servicio de Evaluación Ambiental
La planta de tratamiento de residuos se emplazaría en la comuna de Chillán Viejo y de ser aprobada, tendría una capacidad diaria para procesar 30 toneladas.
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Con una inversión de US$ 10 millones y una capacidad operativa que podría superar las 30 toneladas diarias, fue ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Ñuble el proyecto "Ñuble Sustentable", un nuevo complejo de manejo de residuos que Inversiones y Servicios Inser S.A. proyecta instalar en Chillán Viejo.
El proyecto se ubicaría específicamente en la localidad de Quilmo, provincia de Diguillín e incorpora la construcción de un sistema de eliminación de residuos sólidos domiciliarios y asimilables en una superficie cercana a las 104 hectáreas, en una planta que no sólo funcionará como un centro de acopio, sino que integrará procesos de manejo de biogás y tratamiento de lixiviados para mitigar el impacto ambiental.
En términos de capacidad y vida útil, el titular de la iniciativa proyecta funcionar durante un periodo de 13 años.
Según el expediente ingresado al SEA, la fase de construcción demandará cerca de 35 trabajadores, dando paso a una operación que permitirá a municipios y empresas locales contar con una alternativa técnica y económicamente viable para la gestión de sus desechos.
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