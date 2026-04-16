Ñuble sale a buscar turistas a Brasil para consolidarse como destino de toda la temporada

A través de una alianza público – privada, operadores turísticos, gremios del sector y autoridades viajaron hasta Sao Paulo para mostrar las oportunidades que ofrece una zona que mezcla nieve, termas y enología.

Para acelerar su crecimiento económico e incorporar a la Región de Ñuble como un destino para el mercado brasileño, representantes de organizaciones turísticas y de promoción de la zona realizaron la primera misión comercial en Sao Paulo. El encuentro, impulsado por una alianza público-privada, apunta a capitalizar la oferta que Valle Las Trancas tiene para el descanso en toda temporada y fortalecer una industria que gira en torno a la actividad termal, la enogastronomía y la cultural local.

El mercado brasileño es vital para la economía de la región. Según datos de Sernatur Ñuble, el 70% de los turistas extranjeros que llega a la región, proviene de ese país, especialmente motivados por las actividades de invierno. Sin embargo, la nueva estrategia busca romper con la estacionalidad e incrementar el tiempo promedio de estadía de los visitantes, promoviendo una oferta integral que conecte los deportes de nieve con el turismo operado por emprendedores locales, lo cual permite que los recursos queden directamente en la zona.

El director regional del organismo, Augusto González, destacó que Valle Las Trancas tiene ventajas competitivas frente a otros del país; por ejemplo, la proximidad entre la nieve y los viñedos del Valle del Itata abre la posibilidad para que los visitantes disfruten de experiencias en períodos cortos de tiempo, fomentando el empleo local.

Verónica Vera, presidenta de Protur Biobío - Ñuble, enfatizó el valor de esta sinergia para el ecosistema turístico regional. "Este hito no sólo representa un avance significativo para promover Ñuble, sino que simboliza el esfuerzo y la dedicación de todos quienes han trabajado con pasión por relevar el turismo regional en un mercado tan competitivo”.

Operadores turísticos

La jornada de promoción en Brasil reunió a turoperadores, agentes de viajes y representantes del Gobierno Regional de Ñuble, Sernatur y ProChile, junto a importantes actores privados de la zona.

Para las empresas que históricamente han realizado promoción internacional del destino cordillerano, esta alianza representa un punto de inflexión y crecimiento. Manuel Dinamarca, gerente general de Nevados de Chillán, valoró la articulación y destacó que "como empresa llevábamos más de 15 años, promocionando y comercializando nuestro principal destino, atrayendo a un público que ha ido creciendo en el tiempo; sin embargo el impulso del trabajo conjunto es lo que sin duda marcará un hito regional para potenciar y posicionar nuestra región a nivel internacional".

Bajo esa línea, José Francisco Muñoz, gerente general de Termas Chillán, expresó este primer evento en Sao Paulo permite a los operadores turísticos mostrar la riqueza de la zona. "Esperamos que en el futuro se sumen más empresas e instituciones, fortaleciéndolo así año tras año y ampliando nuestra capacidad de atraer a más brasileños, para que conozcan y descubran nuestras maravillas naturales, así como la calidez de nuestra gente".

Muñoz destacó además la relevancia de la apertura de mercados para el progreso económico a largo plazo. "Veo este evento como un paso importante hacia el futuro de Ñuble. Es una oportunidad para construir puentes y compartir nuestras fortalezas. Estoy convencido de que al unificar esfuerzos y visiones, podemos seguir potenciando a nuestra región como un destino turístico destacado tanto nacional como internacional."

La consolidación del flujo turístico desde Brasil no sólo responde a la conectividad aérea, sino a una visión estratégica compartida por todos los actores involucrados.

Cooperación

La presidenta de Protur Ñuble – Biobío comenta que en materia de posicionamiento como destino turístico de Valle Las Trancas, el aporte de los centros invernales ha sido esencial para abrir caminos hacia mercados altamente competitivos. “Nuestros destinos son excepcionales, y con el respaldo del Gobierno Regional y ProChile Ñuble, quienes, junto a Nevados de Chillán y Termas Chillán, marcamos un sendero de oportunidades y crecimiento para Ñuble, concretando un sueño que, sin duda, nos llevará a nuevas alturas. Juntos, seguimos construyendo un futuro brillante para nuestra icónica región".