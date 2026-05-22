Ñuble implementa unidad de pesaje móvil para aumentar la fiscalización a transporte de carga y proteger la infraestructura vial

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) puso en marcha la primera Unidad de Pesaje Móvil de la Región de Ñuble, destinada a frenar el deterioro prematuro de caminos y puentes causado por el transporte de carga pesada. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Vialidad, permitirá tener un control más riguroso respecto a la circulación de vehículos con sobrepeso o sobredimensionados, lo que busca reducir el gasto en mantención y reparación de las rutas.

Las pruebas operativas iniciales se realizaron en la plaza de pesaje de la ruta N-48-O que une Bulnes con Quillón; sin embargo y dada la necesidad regional, el vehículo operará de manera itinerante, de acuerdo a los catastros que existen sobre las rutas más vulnerables.

El seremi de Obras Públicas en Ñuble, Luis Carrasco, detalló el proceso de implementación que seguirá el proyecto para asegurar la conservación del pavimento. “Contamos con un equipo técnico especializado y con equipamiento moderno que permitirá avanzar desde una etapa inicial de inspección hacia una futura fiscalización formal en terreno, fortaleciendo el trabajo de conservación y protección de nuestras rutas regionales”, explicó.

Alianzas con municipios

Para el delegado Presidencial Regional, Diego Sepúlveda, “esta unidad nos permitirá fortalecer la fiscalización y proteger la inversión pública que se realiza en caminos, puentes y pavimentos rurales. El tránsito de vehículos con sobrepeso genera daños importantes en nuestra infraestructura”, afirmó.