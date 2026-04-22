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Reconstrucción tras incendios: proyecto detalla beneficios tributarios, repatriación de capitales, condonación de deudas municipales y facilidades de pagos a la TGR

El foco principal de las iniciativas está puesto en aumentar la recaudación de impuestos para financiar la ampliación del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios, que aportará los recursos necesarios para la reconstrucción de 4.102 viviendas en Biobío y 327 en Ñuble.

Por: Renato García

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 11:10 hrs.

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<p>Reconstrucción tras incendios: proyecto detalla beneficios tributarios, repatriación de capitales, condonación de deudas municipales y facilidades de pagos a la TGR</p>

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