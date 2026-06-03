Ley de reactivación: Quiroz analiza no reponer el polémico artículo sobre inteligencia artificial y se incluiría en otro proyecto

En una extensa y tensa sesión, que se extendió por cerca de dos horas y media, la comisión de Hacienda del Senado inició este miércoles la tramitación del proyecto misceláneo de reactivación y reconstrucción, con la exposición del ministro del ramo, Jorge Quiroz.

En la cita, en que recibió una serie de cuestionamientos por la posibilidad de abrir un espacio de negociación y en paralelo a la discusión del aumento del tope de endeudamiento por US$ 6.200 millones que solicitó al Congreso, el secretario de Estado anticipó que repondrá algunos artículos rechazados en su primer trámite en la Cámara de Diputados, mientras que otros serán incorporados en otros proyectos de ley.

Así, dijo que probablemente el polémico artículo número 8 que autoriza a los sistemas de inteligencia artificial acceder a obras y datos sin pagar una compensación a sus autores -y que fue rechazado en la Cámara- no será repuesto en el Senado, sino que podría ser incorporado en otra iniciativa a futuro.

“Estamos en estudio de si lo vamos a reponer o no. Es un tema más complejo y probablemente requiera mirarlo en otra ocasión", dijo la autoridad ante los senadores.

Algo sobre lo que profundizó en conversación con la prensa: "Estamos estudiando más a fondo, no sabemos si vamos a proponerlo en esta instancia o lo tendremos que tal vez madurar más para una ley especial dedicada a ello. Reiterar solamente que Chile no puede quedarse afuera de la revolución de la inteligencia artificial, no puede quedarse fuera de la nueva economía. (...) Tendremos que repensar cómo abordamos ese tema".

El gobierno presentará un nuevo proyecto para regular los sistemas de inteligencia artificial, por lo cual el artículo sería incluido en esa norma y no en la ley de reactivación.

El artículo 8 del proyecto original era uno de los más controversiales, ya que eximía del pago de compensaciones por el uso de una serie de datos y contenidos para así promover el desarrollo de sistemas amplios de procesamiento de datos. En indicaciones ingresadas en la Cámara, el Ejecutivo propuso crear un Fondo de Promoción y Protección de la Propiedad Intelectual por un mínimo de 70 mil UTM anuales (más de US$ 5 millones) para que accedan los titulares de los datos explotados a modo de compensación.

Dicho artículo fue rechazado en la comisión de Hacienda y luego en la Sala de la Cámara.

Cambios al Sence

Adicionalmente, Quiroz señaló que repondrán el artículo rechazado en el primer trámite que elimina la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) con el objetivo de ahorrar US$ 300 millones al año para el Fisco, pero con modificaciones.

Así, ya no se eliminará el beneficio, sino que se reformulará con foco en las pequeñas y medianas empresas, acogiendo propuestas de parlamentarios de Renovación Nacional y el Frente Amplio.

"Hemos recibido en la Cámara de Diputados muy buenas ideas de cómo hacer dos cosas. Por un lado, contener el gasto, donde hubo consenso que hay malgasto de recursos. Hay gente que se aprovecha. Vamos a hacer una indicación en que vamos a mostrar un Sence más reducido, pero también hemos recibido con muy buenos ojos algunas indicaciones de la diputada (Ximena) Ossandón, de la diputada (Gael) Yeomans, que vamos a incorporar algunas de esas cosas en nuestra reposición de dicho artículo", dijo el ministro.

Quiroz también señaló que probablemente no repondrá un artículo rechazado en la Cámara que permitía flexibilizar la restricción para que familiares de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas puedan participar en licitaciones.

Invariabilidad tributaria y crédito al empleo

En su exposición, el ministro también adelantó que habrá indicaciones al crédito tributario al empleo, pero resguardando que se mantenga su efecto en términos de incentivar una rebaja de impuesto corporativo de tres puntos porcentuales; aclarar la redacción de la norma que asegura que se repondrán los recursos (US$ 130 millones) que dejará de percibir el Fondo Común Municipal (FCM) por la exención de contribuciones para la vivienda principal de adultos mayores y que se mantendrán fijos, reajustados por inflación, en la Ley de Presupuestos de cada año; y también para aclarar la redacción del artículo que facilita la relocalización de concesiones acuícolas.

¿Y la invariabilidad tributaria? Quiroz reiteró su disposición: "Siempre hemos estado llanos a conversar los parámetros de la invariabilidad tributaria. Hemos estado abierto a conceder de 25 a 20 años, pero esto siempre dentro de un contexto de negociación amplio, donde uno tal vez llega a un acuerdo ahí, pero junto con el acuerdo de que se aprueban las otras partes de la reforma".

Tensa jornada

Si el trámite en las distintas comisiones y Sala de la Cámara estuvo marcado por un tono duro tanto del gobierno como del Legislativo, lo que se vio este miércoles en la comisión de Hacienda del Senado no se quedó atrás.

Luego de escuchar la exposición de Quiroz -quien estuvo acompañado por sus coordinadores de Política Tributaria y Legislativa, Sebastián Vallebona y Bárbara Bayolo, así como el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá- se abrió el espacio para preguntas de los legisladores.

La socialista Daniella Cicardini abrió los fuegos apuntando directamente a Quiroz por el efecto en menor recaudación que genera el proyecto, los millonarios recortes de gasto público y, en paralelo, la autorización de endeudamiento adicional por US$ 6.200 millones que solicitó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Cicardini por momentos se trenzó en un intercambio verbal con el presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI), y son su par del Partido Republicano, Rodolfo Carter.

Ante la atenta mirada de Quiroz, luego fue el turno de la senadora independiente Fabiola Campillai, quien también pidió explicaciones a Quiroz por rebajar impuestos en la ley miscelánea y, por otra parte, pedirle al Congreso aumentar el techo de la deuda.

Su par del Frente Amplio, Diego Ibáñez, sinceró a Quiroz su disponibilidad para aprobar los tres primeros artículos "mañana mismo" relacionados a la reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y Biobío, pero que era necesario separar el debate sobre las otras medidas del proyecto. También, pidió al Ejecutivo apurar la publicación de su decreto de política fiscal, para así tener todos los antecedentes sobre la mesa respecto de la situación de las finanzas públicas.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, pidió al ministro de Hacienda abrir un espacio "real" de diálogo y convocar a una comisión de expertos para analizar las implicancias fiscales del proyecto.

En tanto que la senadora de RN, María José Gatica, fue más allá y pidió que además de Quiroz, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, fuera parte de la comisión y las negociaciones para entregar una perspectiva más "social" a las tratativas.

La comisión continuará con un intenso cronograma de discusión. Este jueves en Santiago y en doble tanda, se recibirá la exposición del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, sobre la actualización del informe financiero del proyecto. También, se esperan recibir respuestas de Quiroz a los emplazamientos de los senadores.

Luego, probablemente el lunes, se escucharán audiencias, partiendo por una muy esperada: la del Consejo Fiscal Autónomo (CFA).