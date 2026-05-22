Dos de las tres acciones más rentables del IPSA en 2026 cotizan muy por sobre su promedio histórico

El IPSA sigue moviéndose al ritmo de las tensiones geopolíticas, el mayor costo de la energía asociado al conflicto entre Estados Unidos e Irán, y la primera desinversión neta de las AFP y los fondos mutuos desde julio de 2025. Sin embargo, dentro de ese panorama adverso, en el que la bolsa chilena anota un rendimiento plano durante 2026, sobresalen tres acciones con rentabilidades superiores al 20%: Parque Arauco (+25,8%), SQM-B (+20,7%) y Engie Energía Chile (+30,4%).

La pregunta que se instala naturalmente en el mercado es si esos retornos se sostienen en fundamentos sólidos o si los precios ya incorporan demasiadas expectativas. Para responderla, es necesario revisar dónde cotizan actualmente estas tres compañías en relación a sus propios promedios históricos de precio/utilidad (P/U).

SQM-B: Wall Street dividido sobre su potencial

Con un avance de 20,7% en el año, SQM-B ocupa el tercer lugar en rentabilidad dentro del IPSA. La minera no metálica, cuyo desempeño está íntimamente ligado al precio del litio, se ha beneficiado de la reactivación del mercado del mineral estratégico en los últimos meses, de la mano de expansión de la movilidad eléctrica. La compañía estima que el mercado global de litio podría crecer un 25% en 2026.

JPMorgan Chase mejoró la calificación de SQM, estableciendo un precio objetivo de US$79 en su ADR, citando la perspectiva positiva para los precios del litio impulsada por el aumento de la demanda de sistemas de almacenamiento de energía. El banco aumentó sus proyecciones de precios del litio para 2026 en 43%, situándolas en US$17.500 por tonelada.

Por su parte, Deutsche Bank también mejoró su calificación de la acción de SQM-B a “comprar”, con un precio objetivo que implica un potencial de subida de 19%. Scotiabank, por su parte, elevó su objetivo a US$80 para el ADR, convirtiéndola en una de sus principales apuestas para 2026.

Sin embargo, no todos los analistas comparten el optimismo. Bank of America recomienda subponderar el ADR de SQM, con un precio objetivo de US$37, argumentando que la acción se habría disparado en exceso y que su valorización depende críticamente de los precios del litio a largo plazo.

SQM-B cotiza hoy a un P/U implícito para 2026 de 35x, que supera ampliamente su promedio histórico de 17,6x, lo que pone una cuota de cautela sobre el potencial alcista del papel.

Parque Arauco invierte más de US$ 1.000 millones

El papel de la compañía ligada a la familia Said se convirtió en la estrella del IPSA a comienzos de 2026. Tras avanzar más de 30% en las primeras semanas del año, acumula un retorno de 25,8% en lo que va del ejercicio, la segunda mayor rentabilidad del índice.

Desde BICE Inversiones sostienen que Parque Arauco es "un operador más activo en la gestión de activos inmobiliarios y con mayor apalancamiento respecto de sus pares locales", lo que actúa como catalizador en un contexto de perspectivas macroeconómicas más favorables. Según un compilado de 12 analistas que cubrían el papel en Bloomberg a esa misma fecha, seis recomendaban la compra y seis sugerían mantener los títulos en el portafolio.

El empuje fundamental, sin embargo, proviene del plano corporativo. Parque Arauco ejecuta el plan de inversiones más ambicioso de su historia: US$1.033 millones comprometidos para expansión en Chile, Perú y Colombia. En enero materializó un aumento de capital por US$330 millones para financiarlo, y esta semana anunció la adquisición de Mall Paseo Quilín, en la comuna de Peñalolén, por US$119 millones, en una operación que se espera cerrar en el segundo semestre.

El CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, destacó que el terreno del activo —de 100.000 metros cuadrados— es uno de los cinco más grandes de todo su portafolio en la región, dejando abierta la opción de expansión en el largo plazo.

En términos de múltiplos, el panorama es mixto. Según BICE Inversiones, el promedio de valorización histórico de Parque Arauco se ubica en 14,5x, pero actualmente la acción se transa a un ratio P/U cercano a 20x, muy por arriba de su historia, lo que a juicio de los analistas se justifica gracias al plan de expansión histórico emprendido por la compañía.

Engie, la gran sorpresa del año

Con un avance de 30,4% en lo que va del año, Engie Energía Chile (ECL) es la acción con mejor desempeño dentro del IPSA en 2026. Un resultado que hasta hace pocos meses no estaba en el radar de la mayoría del mercado, pero que hoy concita la atención de las principales corredoras del país.

La semana pasada, LarrainVial elevó su recomendación sobre ECL de "neutral" a "sobreponderar", incrementando además su precio objetivo desde $1.625 a $2.000 por acción con horizonte a finales de 2026. Esto implica un potencial alcista de aproximadamente 15% desde los niveles actuales, y coincide con el target que mantenía BTG Pactual, que hasta el momento figuran como las corredoras más optimistas sobre la generadora de capitales franceses. Por su parte, BICE Inversiones también mantiene recomendación de sobreponderar, con un precio objetivo de $1.744.

LarrainVial sostiene que la sólida ejecución del plan de transición energética de la compañía, con 2,6 gigawatts de energías renovables y sistemas de almacenamiento por baterías (BESS) ya incorporados o en construcción son clave para respaldar su apuesta por la eléctrica.

La corredora agrega que ECL está "muy por delante de sus competidores en la implementación de BESS", lo que en 2026 y 2027 representaría entre 8,2% y 13,1% de las inyecciones comprometidas bajo sus contratos. La empresa, por su parte, proyecta una mejora en el ratio deuda neta/EBITDA de hasta 3,3 veces para el cierre de 2026, reflejando su solidez financiera.

Según cálculos de BICE Inversiones, ECL cotiza actualmente a 8x P/U, frente a un promedio histórico de 10,7x. Es decir, a pesar del sólido avance bursátil del año, la acción aún transa con un descuento relevante respecto a su historia, lo que sustenta la visión de que el recorrido alcista no estaría agotado. El consenso de siete analistas que cubren el papel recoge un precio objetivo promedio de $1.659 por acción, con un rango que va desde los $1.302 en el extremo más cauto hasta los $1.872 en el más optimista.

Los institucionales se retiran

El auge de estos tres papeles ocurre en un contexto que, paradójicamente, no es de euforia generalizada. Según datos de BICE Inversiones, en abril se registró la primera desinversión de AFP y fondos mutuos en renta variable local desde julio de 2025. Las administradoras de pensiones anotaron ventas netas por US$29,2 millones en abril, con Mallplaza, Ripley y Cenco Malls como los principales títulos vendidos. Los fondos mutuos, por su parte, desinvirtieron US$ 42,3 millones en acciones locales en marzo, con SQM-B entre los papeles más liquidados, con salidas por US$ 31,9 millones.

El dato es relevante porque los mismos fondos que contribuyeron a impulsar la bolsa chilena durante los últimos doce meses —acumulando inversiones netas por más de US$ 3.500 millones en ese período entre AFP y fondos mutuos— comenzaron a tomar utilidades precisamente cuando los papeles más rentables del año cotizan en o cerca de sus máximos.