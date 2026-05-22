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Dos de las tres acciones más rentables del IPSA en 2026 cotizan muy por sobre su promedio histórico

SQM-B y Parque Arauco cotizan -al medirlo por precio/utilidad- por encima de sus ratios históricos, pero Engie aún está por debajo, lo que entusiasma al mercado.

Por: Felipe Lozano

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 08:30 hrs.

accionistas inversionistas Bolsa chilena SQM-B

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