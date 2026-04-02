Parque eólico para la Región del Biobío por US$ 510 millones de inversión ingresa al SEIA
Si bien el "Parque Eólico Las Lilas" se había presentado el 31 de marzo con una inversión informada de US$ 5.100 millones, fue reingresado este jueves con un monto inferior.
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Con una inversión de US$ 510 millones ingresó este jueves el proyecto "Parque Eólico Las Lilas", del titular Parque Eólico Las Lilas, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ubicado en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío.
Si bien la iniciativa fue presentada el 31 de marzo a evaluación ambiental, este miércoles el titular se desistió del proceso, lo que fue notificado al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Eso sí, tras su reposición hubo un cambio relevante. El proyecto pasó de tener una inversión de US$ 5.100 millones a US$ 510 millones.
La iniciativa consiste en la construcción, operación y cierre de una central generadora de energía eólica con una potencia instalada de 240 MW, y con carácter interregional, debido a la extensión de sus áreas de influencia de ruido y vibraciones y emisiones atmosféricas, sobre la comuna de Yungay, Región de Ñuble.
La iniciativa contempla la habilitación de 30 aerogeneradores de hasta 8,0 MW cada uno, los cuales se conectarán al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mediante el seccionamiento del circuito N°1 de la línea existente 2x220 kV Los Notros-Charrúa.
Además de las obras principales, el proyecto contempla un sistema de almacenamiento de energía (BESS), tres torres de medición meteorológica, infraestructura de operación y mantenimiento. Se contempla como obras temporales la instalación de faenas, cuatro botaderos y una planta de hormigón.
Plazos y contrataciones
Según se describe en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la fase de construcción está contemplada desde agosto de 2027 a julio de 2029. Mientras, la etapa de operación, se prevé desde agosto de 2029 hasta dicho mes de 2064.
En el detalle, se señala que durante la fase de construcción se estima que se necesitará la contratación de un máximo de 753 personas, con promedio de 346 personas mensuales trabajando en la obra durante todo su periodo de construcción.
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