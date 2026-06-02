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"Quedan más de US$ 100 millones en el agua": industria pesquera del Biobío pide reabrir captura de jibia para reactivar economía regional

Según datos de Sernapesca, desde que la normativa entró en vigencia, se han capturado en promedio 117 mil toneladas anuales, muy por debajo de la cuota de 200 mil establecidas.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 12:50 hrs.

pesca jibia Industrias leyes Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur Alimentos
<p>"Quedan más de US$ 100 millones en el agua": industria pesquera del Biobío pide reabrir captura de jibia para reactivar economía regional</p>

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