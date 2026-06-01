Tras anuncios de cuenta pública Socabio pide acelerar construcción de red nacional de embalses para reactivar la economía agrícola
Proyectos como los embalses Duqueco en Biobío y Punilla en Ñuble fueron calificados por el presidente del agro como prioritarios y estratégicos para garantizar la productividad de los campos.
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Tras los anuncios expuestos en la reciente Cuenta Pública Presidencial, el presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío (Socabio), José Miguel Stegmeier, valoró las medidas dirigidas al mundo agrícola, pero recalcó que el desarrollo económico del sector requiere de la agilización inmediata de la infraestructura hídrica. El líder gremial instó a concretar la red nacional de embalses para asegurar la productividad y enfrentar el escenario climático actual.
Para Socabio, el motor del crecimiento económico de la macrozona radica en la gestión eficiente del agua. Al respecto, el dirigente afirmó que "avanzar en el tema hídrico con programas especiales de fomento al riego es lo que requerimos en todo el país". En este sentido, Stegmeier exigió "que se agilice el programa nacional de embalses, que tengamos embalses lo antes posible".
Infraestructura prioritaria
Stegmeier, quien además es vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), destacó la necesidad de materializar obras estratégicas para el agro local, como el embalse Duqueco, proyecto que permitiría acelerar el riego y potenciar la productividad en la provincia del Biobío. Asimismo, considera clave que en la Región de Ñuble se concrete definitivamente la construcción del embalse Punilla, recordando que esta obra ya ha sido relanzada en un par de ocasiones sin éxito.
El dirigente enfatizó, además, que es fundamental desarrollar proyectos de pequeños y medianos embalses en otros valles de la provincia del Biobío, extendiendo esta red hacia la provincia de Arauco y zonas de Concepción.
A nivel predios, el presidente del agro local valoró que se anuncien programas especiales destinados a tecnificar el riego. A su juicio, la inyección focalizada permitirá “aumentar su superficie y ahorrar agua, también mejorar los rendimientos de los cultivos y posteriores cosechas.
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