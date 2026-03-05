Primera en Latinoamérica: Enex inaugura en Chillán estación de servicio GNL de Shell para transporte de carga
Enex expandirá esta línea de negocios y ya se encuentra en etapa de desarrollo un segundo proyecto de GNL, que se emplazará en su estación de servicios de Chena, en la comuna de San Bernardo.
Enex, licenciataria de Shell en Chile, inauguró la primera estación de servicio de la marca en Latinoamérica dedicada al suministro de Gas Natural Licuado (GNL) para el transporte de carga. Su entrada en operaciones permite a la compañía ampliar el portafolio de negocios y capturar una demanda de combustibles de transición.
La estación está ubicada estratégicamente en Chillán Viejo y tiene una capacidad de almacenamiento de 70 metros cúbicos (m3). Las instalaciones permiten atender el alto flujo de generadores de carga y empresas de transporte que operan en el corredor logístico de la zona centro-sur del país, permitiéndoles optimizar sus costos operativos y cumplir con las exigencias del mercado en cuanto a la reducción de emisiones de CO₂, material particulado y contaminación acústica.
Nuevas inversiones
Juan José Jutronich, gerente de Ventas Industriales de Enex, subrayó que “este proyecto representa un hito en nuestra estrategia de diversificación, que busca ofrecer soluciones concretas en nuevas energías. Para su desarrollo adoptamos las mejores prácticas globales implementadas por Shell en la comercialización y distribución de GNL en Europa, replicando los más altos estándares ambientales, operacionales y de seguridad”.
En esa misma línea, el ejecutivo anunció que Enex expandirá esta línea de negocios y ya se encuentra en etapa de desarrollo un segundo proyecto de GNL, que se emplazará en su estación de servicios de Chena, en la comuna de San Bernardo, consolidando así una red de abastecimiento clave para el transporte interurbano.
La apertura de esta nueva línea de negocios forma parte de un plan general expansión e inversiones que la compañía ha desarrollado en torno a las energías alternativas y transición energética, que apunta no sólo a la masificación del GNL en el transporte pesado, sino que también integra el despliegue de proyectos de electromovilidad y eficiencia energética, con el objetivo de estructurar una oferta integral para la industria.
