Primera en Latinoamérica: Enex inaugura en Chillán estación de servicio GNL de Shell para transporte de carga

Enex expandirá esta línea de negocios y ya se encuentra en etapa de desarrollo un segundo proyecto de GNL, que se emplazará en su estación de servicios de Chena, en la comuna de San Bernardo.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Jueves 5 de marzo de 2026 a las 17:05 hrs.

