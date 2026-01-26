Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío Economía
Economía

SEA paraliza tramitación de inversiones en el Biobío y Ñuble debido a los incendios y CPC pide no hipotecar la reactivación

Entre los proyectos detenidos figuran iniciativas estratégicas como el Parque Eólico Coyanco de CMPC, el Parque Eólico Los Tulipanes de Arauco, la regularización del Parque Logístico y Empresarial de Inmobiliaria Madesal y el proyecto de extracción de tierras raras de Aclara, en Penco.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 26 de enero de 2026 a las 15:20 hrs.

medioambiente Permisología permisos sectoriales sustentabilidad Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>SEA paraliza tramitación de inversiones en el Biobío y Ñuble debido a los incendios y CPC pide no hipotecar la reactivación</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

BYD Chile y desistimiento de planta de litio: “Las respuestas eran muy lentas y los proyectos quedaron ahí (...) nunca se ejecutaron”
2
Empresas

Exministro Patricio Melero asumirá como nuevo presidente de SalmonChile
3
Empresas

Statkraft descongela inversiones en Chile: impulsará su primer proyecto de baterías en el país
4
Economía y Política

Klaus Schmidt-Hebbel: “Después de un Gobierno cuyo legado es pobrísimo, asume uno muchísimo más serio”
5
Mercados

¿Quién es el histórico economista de la Dipres que aterriza en el Fondo Autónomo de Protección Previsional?
6
Empresas

Enaco en picada contra nuevo plan regulador de Lo Barnechea: apunta a “incongruencias y discriminaciones inaceptables”
7
Mercados

Dólar se modera tras caer a $ 860, pero de todas formas cierra en nuevo mínimo frente a posible acción conjunta en favor del yen japonés
8
Mercados

Toesca ficha al exCEO de Habitat Alejandro Bezanilla como nuevo socio y director ejecutivo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete