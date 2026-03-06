Click acá para ir directamente al contenido
La empresa de exejecutivos de Cencosud que compró SMU

Hace un poco más de un año SMU adquirió The Sucseed LLC, una firma de outsourcing estratégico fundada por ex altos ejecutivos de su competencia. El movimiento es el eje central de su ofensiva para escalar la participación de sus marcas propias. Ahora el holding de Álvaro Saieh apuesta por importar productos de todo el mundo y no descarta nuevas adquisiciones.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 7 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

