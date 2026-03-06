Nueva encuesta, cambio de oficinas y aterrizaje de exasesor del gobierno de Sebastián Piñera: el 2026 de Cadem

Según Roberto Izikson, gerente general de Cadem, este cambio simboliza una nueva etapa para la encuestadora, que este 2026 tiene su foco puesto en potenciar sus áreas de research, estudios cuantitativos, cualitativos, licitaciones, y el reforzamiento de sus proyectos Plaza Pública, 5C y Marcas Ciudadanas.

A partir del próximo jueves, Plaza Pública –la encuesta de Cadem que ya lleva 634 semanas midiendo el pulso del debate político, económico y social– sumará una nueva medición de la opinión pública frente a la coyuntura. Se trata de un sondeo que irá a mitad de semana, adicional al que se publica los domingos. La iniciativa viene de la mano de un cambio mayor, pues implica que las mediciones pasarán a ser en un panel online, lo que permite ampliar el número de casos -llegará a mil encuestados- y con mayor rapidez.

Pero no es todo. El equipo sumó como gerente de estrategia al cientista político Juan Francisco Velasco, con trayectoria en la Cámara de Comercio de Santiago y el mundo público, específicamente en el Ministerio de Desarrollo Social, donde trabajó como asesor durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Velasco estará a cargo de una nueva área comercial, el desarrollo de nuevos proyectos y de Insight Chile, plataforma utilizada por Cadem para sistematizar sus datos.

Estos cambios tomarán lugar en una nueva oficina. En el mismo edificio donde hasta ahora ocupaban la mitad del piso 2 –en Lyon esquina con Andrés Bello, en Providencia–, será reemplazado por las plazas completas de los pisos 15 y 16. En ese espacio, al que se trasladarán el lunes, la empresa espera además desarrollar eventos, seminarios y workshops.

Según Roberto Izikson, gerente general de Cadem, este cambio simboliza una nueva etapa para la encuestadora, que este 2026 tiene su foco puesto en potenciar sus áreas de research, estudios cuantitativos, cualitativos, licitaciones, y el reforzamiento de sus proyectos Plaza Pública, 5C y Marcas Ciudadanas. “Tenemos 51 años de historia, hemos vivido un proceso de consolidación de nuestra posición y liderazgo en la industria y estamos en pleno desarrollo de otras áreas como la agencia de comunicaciones y estrategia Narrativa by Cadem, I+D e Insight Chile, que nos han permitido diversificar nuestra cartera de clientes y ampliar nuestros servicios”, dice.