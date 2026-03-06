Nueva encuesta, cambio de oficinas y aterrizaje de exasesor del gobierno de Sebastián Piñera: el 2026 de Cadem
Según Roberto Izikson, gerente general de Cadem, este cambio simboliza una nueva etapa para la encuestadora, que este 2026 tiene su foco puesto en potenciar sus áreas de research, estudios cuantitativos, cualitativos, licitaciones, y el reforzamiento de sus proyectos Plaza Pública, 5C y Marcas Ciudadanas.
Noticias destacadas
A partir del próximo jueves, Plaza Pública –la encuesta de Cadem que ya lleva 634 semanas midiendo el pulso del debate político, económico y social– sumará una nueva medición de la opinión pública frente a la coyuntura. Se trata de un sondeo que irá a mitad de semana, adicional al que se publica los domingos. La iniciativa viene de la mano de un cambio mayor, pues implica que las mediciones pasarán a ser en un panel online, lo que permite ampliar el número de casos -llegará a mil encuestados- y con mayor rapidez.
Pero no es todo. El equipo sumó como gerente de estrategia al cientista político Juan Francisco Velasco, con trayectoria en la Cámara de Comercio de Santiago y el mundo público, específicamente en el Ministerio de Desarrollo Social, donde trabajó como asesor durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Velasco estará a cargo de una nueva área comercial, el desarrollo de nuevos proyectos y de Insight Chile, plataforma utilizada por Cadem para sistematizar sus datos.
Estos cambios tomarán lugar en una nueva oficina. En el mismo edificio donde hasta ahora ocupaban la mitad del piso 2 –en Lyon esquina con Andrés Bello, en Providencia–, será reemplazado por las plazas completas de los pisos 15 y 16. En ese espacio, al que se trasladarán el lunes, la empresa espera además desarrollar eventos, seminarios y workshops.
Según Roberto Izikson, gerente general de Cadem, este cambio simboliza una nueva etapa para la encuestadora, que este 2026 tiene su foco puesto en potenciar sus áreas de research, estudios cuantitativos, cualitativos, licitaciones, y el reforzamiento de sus proyectos Plaza Pública, 5C y Marcas Ciudadanas. “Tenemos 51 años de historia, hemos vivido un proceso de consolidación de nuestra posición y liderazgo en la industria y estamos en pleno desarrollo de otras áreas como la agencia de comunicaciones y estrategia Narrativa by Cadem, I+D e Insight Chile, que nos han permitido diversificar nuestra cartera de clientes y ampliar nuestros servicios”, dice.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
A días de dejar el Gobierno, el histórico socialista hace un repaso de los altos y bajos de su gestión, que van desde el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional hasta las crisis del caso Convenios y las deudas con las constructoras. “Yo no soy de los que arrancan de la realidad”, afirma.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete