Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Quiénes son los chilenos que trabajan en China Mobile

La compañía, que tiene su sede principal en Hong Kong y el primer semestre de 2025 registró ingresos por casi US$ 80 mil millones, tiene en su operación en Chile a cuatro funcionarios locales.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 19:10 hrs.

empresas
<p>Quiénes son los chilenos que trabajan en China Mobile</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Ripley pierde batalla contra consultora Bain
2
Coffee break

Nueva encuesta, cambio de oficinas y aterrizaje de exasesor del gobierno de Sebastián Piñera: el 2026 de Cadem
3
Coffee break

Marcas europeas y un estudio premium de wellness: Los nuevos aterrizajes en Casacostanera
4
Coffee break

Quiénes son los CEO's, directores y presidentes de empresas más populares en LinkedIn
5
Capital

70 años del colegio San Ignacio El Bosque: el aniversario de un hito educacional y arquitectónico
6
Por dentro

Empresas Gasco, tras la tragedia en Renca: “Buscaremos crear caminos que nos permitan acercarnos a las víctimas en vez de poner la distancia que caracteriza las acciones legales”
7
Coffee break

Con documental de Boric en el horizonte, Pablo Paredes deja la Secom
8
Política

Cómo se prepara Fernando Barros para desembarcar en Defensa

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete