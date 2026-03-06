Quiénes son los chilenos que trabajan en China Mobile

La compañía, que tiene su sede principal en Hong Kong y el primer semestre de 2025 registró ingresos por casi US$ 80 mil millones, tiene en su operación en Chile a cuatro funcionarios locales.

China Mobile International ha sido la protagonista de los titulares durante las últimas semanas. La empresa estatal china, la mayor firma de telecomunicaciones mundial, busca instalar un polémico cable submarino de 19.873 kilómetros con el objetivo de conectar Hong Kong con Concón (Valparaíso).

Como ya se sabe, el proyecto desató la molestia por parte de Estados Unidos (quien, en respuesta, revocó las visas de tres funcionarios, entre ellos el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz) y, en consecuencia, dio paso a diversas polémicas entre del gobierno saliente y el que asumirá este próximo 11 de marzo.

La compañía, que tiene su sede principal en Hong Kong y el primer semestre de 2025 registró ingresos por casi US$ 80 mil millones, tiene en su operación en Chile a cuatro funcionarios locales.

Se trata de Felipe Laso, ingeniero comercial de la PUC quien se desempeña en el área comercial; Max Echeñique, abogado de la Universidad de los Andes con un magíster en Derecho Ambiental, quien asumió en julio de 2025 como Legal Counsel para los servicios de la empresa en la región de América; Gonzalo García Solis, ingeniero de la Universidad Federico Santa María, quien asumió en septiembre pasado como director de Ventas y Ecosistema; y Beatriz Contreras, administrativa de CMI.

Con ellos trabajan además los venezolanos Carlos Pérez Gerardino, ingeniero en Telecomunicaciones con estudios en la Universidad Nacional Experimental Politécnica en Venezuela, quien hoy trabaja como Senior Solutions Consultant en Chile; y Juan Manuel Arenas, ingeniero en computación, sistemas y telecomunicaciones de la Universidad Católica Andrés Bello, quien se unió como Business Development Manager en enero.

El grupo local es comandado por la china Alicia Zhu, senior business Development Executive en Santiago; y Shuai Liu (“Antonio”, en castellano), ejecutivo a cargo de administrar y tomar las decisiones de la firma china en el país y quien se reunió, a través de lobby, en 2025 con el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y, posteriormente, con su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, para presentar la empresa en Chile y abordar futuros proyectos.