Los planes de Wheel The World tras levantar US$ 3,5 millones
Actualmente, Wheel The World trabaja con 140 destinos en Estados Unidos. Pero quieren llegar a más. Ahí, cuenta Silberstein, está el objetivo de los fondos recaudados en la ronda.
Noticias destacadas
El anuncio lo hizo el mismo Álvaro Silberstein, CEO de la plataforma de turismo para personas con movilidad reducida, Wheel The World, a través de su cuenta de LinkedIn. Con orgullo, compartió que la startup que fundó en 2018 junto al chileno Camilo Navarro levantó cerca de US$ 3,5 millones, en una ronda Serie A.
Entre los principales inversionistas, destacó, estuvieron Enable Ventures, fondo estadounidense enfocado en soluciones para personas con discapacidad; Kayyak Ventures, Impacta VC, WeBoost y algunos personajes relevantes de la industria como la exCEO de Booking, Gillian Tans; y Erik Blachford, fundador de Expedia, uno de los gigantes del rubro del turismo.
Wheel The World partió su recorrido en Estados Unidos (país donde hoy Silberstein está radicado) con el objetivo de “ser el Booking.com de la accesibilidad”: una plataforma donde las personas pudieran encontrar información sobre alojamientos y sus respectivas normas de accesibilidad, como, por ejemplo, el alto de las camas y los anchos de las puertas.
En 2022, sin embargo, cambiaron de foco: “Nos dimos cuenta de que podíamos ser mucho más efectivos levantando información y prestándole servicios a la industria turística”, cuenta Silberstein. Entonces, optaron por crear un modelo B2B, que actualmente ofrece a sus clientes -entidades promotoras de turismo, destinos turísticos y cadenas hoteleras- levantar información sobre su accesibilidad y otorgarles un sello “Accessibility Verify”, “que los ayuda a verificar, mejorar y promover su accesibilidad”.
Actualmente, Wheel The World trabaja con 140 destinos en Estados Unidos. Pero quieren llegar a más. Ahí, cuenta Silberstein, está el objetivo de los fondos recaudados en la ronda: quieren captar una mayor proporción del mercado (actualmente hay 1.800 destinos en EEUU), implementar mejores automatizaciones para mapear y captar la información; y generar soluciones de IA con la data que han levantado en la materia.
En esto último, explica, hoy están desarrollando un agente de IA para que sus clientes puedan añadir en su página; y, en paralelo, un MPC (Model Context Protocol), donde -con IA- puedan integrarse varios chatbots. Además, añade, “la idea con esta ronda también es expandir nuestros servicios a Europa. Esos son los dos mercados más grandes de turismo en el mundo”. El objetivo, concluye el chileno, es convertir a Wheel the World en el estándar de la accesibilidad en el turismo. Eso es lo que buscamos”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Ingevec cierra histórico 2025 con retorno de capital sobre 20% y backlog equivalente a 27 meses de ventas promedio
Niveles de ROE consistentemente sobre 20% son considerados altamente atractivos para la inversión. De hecho, la acción de Ingevec triplicó su precio en 2025 y tuvo uno de los mejores desempeños de la bolsa chilena.
La OCDE alerta por "inflación de calificaciones” e inequidades por distintas modalidades de contratos en el sector público en Chile
El organismo multilateral realizó propuestas centradas en el desarrollo de una arquitectura común de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la movilidad y la mejora de la gestión del desempeño.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete