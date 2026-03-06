Los planes de Wheel The World tras levantar US$ 3,5 millones

Actualmente, Wheel The World trabaja con 140 destinos en Estados Unidos. Pero quieren llegar a más. Ahí, cuenta Silberstein, está el objetivo de los fondos recaudados en la ronda.

El anuncio lo hizo el mismo Álvaro Silberstein, CEO de la plataforma de turismo para personas con movilidad reducida, Wheel The World, a través de su cuenta de LinkedIn. Con orgullo, compartió que la startup que fundó en 2018 junto al chileno Camilo Navarro levantó cerca de US$ 3,5 millones, en una ronda Serie A.

Entre los principales inversionistas, destacó, estuvieron Enable Ventures, fondo estadounidense enfocado en soluciones para personas con discapacidad; Kayyak Ventures, Impacta VC, WeBoost y algunos personajes relevantes de la industria como la exCEO de Booking, Gillian Tans; y Erik Blachford, fundador de Expedia, uno de los gigantes del rubro del turismo.

Wheel The World partió su recorrido en Estados Unidos (país donde hoy Silberstein está radicado) con el objetivo de “ser el Booking.com de la accesibilidad”: una plataforma donde las personas pudieran encontrar información sobre alojamientos y sus respectivas normas de accesibilidad, como, por ejemplo, el alto de las camas y los anchos de las puertas.

En 2022, sin embargo, cambiaron de foco: “Nos dimos cuenta de que podíamos ser mucho más efectivos levantando información y prestándole servicios a la industria turística”, cuenta Silberstein. Entonces, optaron por crear un modelo B2B, que actualmente ofrece a sus clientes -entidades promotoras de turismo, destinos turísticos y cadenas hoteleras- levantar información sobre su accesibilidad y otorgarles un sello “Accessibility Verify”, “que los ayuda a verificar, mejorar y promover su accesibilidad”.

Actualmente, Wheel The World trabaja con 140 destinos en Estados Unidos. Pero quieren llegar a más. Ahí, cuenta Silberstein, está el objetivo de los fondos recaudados en la ronda: quieren captar una mayor proporción del mercado (actualmente hay 1.800 destinos en EEUU), implementar mejores automatizaciones para mapear y captar la información; y generar soluciones de IA con la data que han levantado en la materia.

En esto último, explica, hoy están desarrollando un agente de IA para que sus clientes puedan añadir en su página; y, en paralelo, un MPC (Model Context Protocol), donde -con IA- puedan integrarse varios chatbots. Además, añade, “la idea con esta ronda también es expandir nuestros servicios a Europa. Esos son los dos mercados más grandes de turismo en el mundo”. El objetivo, concluye el chileno, es convertir a Wheel the World en el estándar de la accesibilidad en el turismo. Eso es lo que buscamos”.