Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Los planes de Wheel The World tras levantar US$ 3,5 millones

Actualmente, Wheel The World trabaja con 140 destinos en Estados Unidos. Pero quieren llegar a más. Ahí, cuenta Silberstein, está el objetivo de los fondos recaudados en la ronda.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 19:13 hrs.

Estados Unidos Startups
<p>Los planes de Wheel The World tras levantar US$ 3,5 millones</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Ripley pierde batalla contra consultora Bain
2
Coffee break

Nueva encuesta, cambio de oficinas y aterrizaje de exasesor del gobierno de Sebastián Piñera: el 2026 de Cadem
3
Coffee break

Marcas europeas y un estudio premium de wellness: Los nuevos aterrizajes en Casacostanera
4
Coffee break

Quiénes son los CEO's, directores y presidentes de empresas más populares en LinkedIn
5
Capital

70 años del colegio San Ignacio El Bosque: el aniversario de un hito educacional y arquitectónico
6
Por dentro

Empresas Gasco, tras la tragedia en Renca: “Buscaremos crear caminos que nos permitan acercarnos a las víctimas en vez de poner la distancia que caracteriza las acciones legales”
7
Coffee break

Con documental de Boric en el horizonte, Pablo Paredes deja la Secom
8
Política

Cómo se prepara Fernando Barros para desembarcar en Defensa

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete