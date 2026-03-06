Click acá para ir directamente al contenido
70 años del colegio San Ignacio El Bosque: el aniversario de un hito educacional y arquitectónico

Un ejemplo de arquitectura moderna concebido como obra de arte total, en cuyas aulas se entrega una educación que lo cataloga como uno de los mejores colegios del país. Las siete décadas se celebrarán a lo grande, con campeonatos deportivos, congresos para jóvenes y un libro conmemorativo.

Por: Por Javiera Pérez M.

Publicado: Viernes 6 de marzo de 2026 a las 17:11 hrs.

<p>Colegio San Ignacio El Bosque (SIEB)</p>

Colegio San Ignacio El Bosque (SIEB)

