Marcas europeas y un estudio premium de wellness: Los nuevos aterrizajes en Casacostanera

Nuevos movimientos se avecinan en los pasillos de Casacostanera, centro comercial ubicado en el corazón de Vitacura que abrió sus puertas por primera vez en 2015.

Nuevos movimientos se avecinan en los pasillos de Casacostanera, centro comercial ubicado en el corazón de Vitacura que abrió sus puertas por primera vez en 2015. En un espacio de 23 mil metros cuadrados, donde actualmente hay ubicadas 152 tiendas, este 2026 el mall dará la bienvenida a nuevas marcas de origen local e internacional.

El debut más esperado es el de la marca española de ropa femenina Mango, que arribará en el segundo piso del mall en un espacio de 340 metros cuadrados. También, directamente desde Europa, aterrizará la firma francesa reconocida por sus carteras y perfumes, Zadig & Voltaire. En el rubro del vestuario, también llegará La Martina, marca de ropa masculina; Wolf & Hank, tienda urbana enfocada en hombres; y Casa Coral, de moda femenina.

En el plano wellness, este mes se inaugurará Pilates Malú Perez, estudio premium de wellness creado por la popular instructora chilena, Malú Perez, quien promete traer a Chile el método Langree, sistema de entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto que ya ha llamado la atención de figuras como Michelle Obama, Kim Kardashian, Sofía Vergara y Meghan Markle.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

En esta nueva etapa también habrá reaperturas: volverán a los pasillos de Casacostanera las tiendas Magma, The Qualis, Lolita Pocket LPK, Barbour y farmacia Cruz Verde.