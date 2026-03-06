Marcas europeas y un estudio premium de wellness: Los nuevos aterrizajes en Casacostanera
Nuevos movimientos se avecinan en los pasillos de Casacostanera, centro comercial ubicado en el corazón de Vitacura que abrió sus puertas por primera vez en 2015.
Noticias destacadas
Nuevos movimientos se avecinan en los pasillos de Casacostanera, centro comercial ubicado en el corazón de Vitacura que abrió sus puertas por primera vez en 2015. En un espacio de 23 mil metros cuadrados, donde actualmente hay ubicadas 152 tiendas, este 2026 el mall dará la bienvenida a nuevas marcas de origen local e internacional.
El debut más esperado es el de la marca española de ropa femenina Mango, que arribará en el segundo piso del mall en un espacio de 340 metros cuadrados. También, directamente desde Europa, aterrizará la firma francesa reconocida por sus carteras y perfumes, Zadig & Voltaire. En el rubro del vestuario, también llegará La Martina, marca de ropa masculina; Wolf & Hank, tienda urbana enfocada en hombres; y Casa Coral, de moda femenina.
En el plano wellness, este mes se inaugurará Pilates Malú Perez, estudio premium de wellness creado por la popular instructora chilena, Malú Perez, quien promete traer a Chile el método Langree, sistema de entrenamiento de alta intensidad y bajo impacto que ya ha llamado la atención de figuras como Michelle Obama, Kim Kardashian, Sofía Vergara y Meghan Markle.
En esta nueva etapa también habrá reaperturas: volverán a los pasillos de Casacostanera las tiendas Magma, The Qualis, Lolita Pocket LPK, Barbour y farmacia Cruz Verde.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo: “Es una vergüenza estar cerca de los US$ 35.000 per cápita y tener esta cantidad de gente sin vivienda”
A días de dejar el Gobierno, el histórico socialista hace un repaso de los altos y bajos de su gestión, que van desde el cumplimiento del Plan de Emergencia Habitacional hasta las crisis del caso Convenios y las deudas con las constructoras. “Yo no soy de los que arrancan de la realidad”, afirma.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete