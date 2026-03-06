Macarena Vera retoma gerencia de Desarrolla Biobío a dos meses de protagonizar accidente vial en Concepción
La ejecutiva aún mantiene la medida cautelar de arraigo nacional, mientras su equipo legal discute un acuerdo reparatorio con la víctima que permita cerrar la causa.
A dos meses de protagonizar un accidente vial en Concepción en el que atropelló a una transeúnte, Macarena Vera reasumió sus funciones como gerenta de la corporación Desarrolla Biobío.
La ejecutiva se mantiene bajo la medida cautelar de arraigo nacional, mientras sus asesores jurídicos buscan alcanzar un acuerdo reparatorio con la familia de la víctima.
El pasado 18 de diciembre, la camioneta conducida por Macarena Vera impactó a Eva Fuentes de 55 años, mientras cruzaba en la intersección de Avenida O’Higgins con Salas en Concepción. En esa oportunidad la ejecutiva de la corporación ligada el Gobierno Regional del Biobío, no habría respetado el derecho preferente de la peatona, impactándola, y luego se retiró del lugar sin prestarle auxilio.
Mientras la víctima permanecía en riesgo vital, condición que mantuvo por varios días, Vera argumentó que no se había percatado del atropello.
De acuerdo a la información publicada por Radio Bío – Bío, hoy los equipos jurídicos de ambas partes buscan dar una solución extrajudicial que de concretarse, podría derivar en el cierre de la causa que desde ocurrido el accedente, investiga el Ministerio Público.
