Minera Aclara sale a rechazar rumores que vinculan al proyecto con origen de incendios forestales en Penco

“Se trata de afirmaciones falsas, irresponsables y malintencionadas”, declaró la compañía a través de una declaración pública en la que reafirmó la confianza en la investigación que lleva la justicia para dar con los responsables.

La empresa minera Aclara, que mantiene un proyecto para la explotación de tierras raras en la comuna de Penco, salió al paso de informaciones que circulan a través de redes sociales y portales informativos, que vinculan a la iniciativa, actualmente en procesos de Evaluación Ambiental, con el origen de los incendios forestales que afectan a la Región del Biobío y en particular a la ciudad de Penco.

A través de una declaración pública, la compañía, de capitales canadienses enfatizó en que frente a este escenario, “somos claros y categóricos en señalar que se trata de afirmaciones falsas, irresponsables y malintencionadas. Por el contrario, también hemos sido directamente afectados por esta catástrofe. Confiamos plenamente en el trabajo de las autoridades competentes que están investigando las causas de la emergencia y no dudaremos en sumarnos o ejercer las acciones que correspondan para perseguir a quienes resulten responsables”.

La declaración agrega que “desde el primer momento nuestros equipos han estado en terreno en coordinación con autoridades, Bomberos y otras organizaciones, apoyando según las necesidades que se han ido levantando: agua, alimentos, combustible y transporte. Asimismo, hemos puesto a disposición la Casa Aclara, ubicada en el centro de Penco (Las Heras #565), como punto de apoyo logístico y de coordinación”.

En esa línea, el documento emitido por la compañía de minerales críticos hace hincapié en que junto con lamentar lo que la ciudad y sus vecinos viven, tras los incendios del fin de semana, la prioridad está en atender a las familias afectadas y colaborar en la respuesta a la emergencia. “Como vecinos de la comuna, reiteramos nuestra disposición a seguir apoyando en este momento crítico y. a contribuir en los procesos de recuperación y reconstrucción que Penco necesite”.