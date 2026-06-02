Comité de Manzana Pink Lady lanza en Sao Paulo su campaña promocional 2026 ante importadores y representantes del retail

Brasil se ha consolidado como uno de los mercados más relevantes para las manzanas premium chilenas y la nueva campaña considera actividades hasta octubre y presencia en más de seis ciudades del país.

El Comité de Pink Lady de Frutas de Chile lanzó en Sao Paulo su campaña 2026 ante más de 50 representantes del retail e importadores. El plan contempla activaciones hasta octubre y una mayor cobertura territorial en el principal mercado de la marca en Sudamérica.

Brasil se ha consolidado como uno de los mercados más relevantes para las manzanas premium chilenas y con ese foco, el Comité de Pink Lady de Frutas de Chile presentó en Sao Paulo su estrategia promocional para 2026, que considera una inversión de US$ 650 mil y una expansión de las actividades de marketing a nuevas ciudades del país.

La campaña fue presentada en un encuentro realizado en el Espaço Moní, donde exportadores chilenos y actores del retail analizaron las oportunidades de crecimiento de la categoría. Durante la actividad, los asistentes conocieron las características de la variedad Pink Lady y participaron en degustaciones orientadas a reforzar su posicionamiento entre consumidores brasileños.

Expansión territorial

En la jornada, el coordinador del Comité Pink Lady de Frutas de Chile, Ignacio Caballero, explicó que el calendario promocional contempla iniciativas para diversas especies. Tras el inicio de las actividades con Pink Lady, la agenda continuará con campañas asociadas a kiwis, cerezas, arándanos y carozos.

Asimismo, invitó a importadores y cadenas de supermercados a integrarse a un programa de socios estratégicos destinado a ampliar las acciones de promoción y fortalecer el consumo de fruta fresca chilena en Brasil.

La ejecución de la campaña estará a cargo de la agencia internacional Hopscotch. Tatiana Antonio, representante de la firma, detalló que las activaciones comenzaron a fines de mayo y se extenderán hasta octubre “teniendo como foco estratégico aumentar la cantidad de ciudades donde llega la promoción, participando activamente en más de seis centros urbanos clave de Brasil para potenciar tanto el consumo como el posicionamiento de la marca”, señaló.

Según informó la organización, el plan busca aumentar la presencia de Pink Lady en nuevos mercados regionales dentro de Brasil, complementando el trabajo que ya realiza la industria en el país.

Principal feria de retail de Latinoamérica

La presentación de la campaña coincidió con la participación del sector en APAS Show, considerada la principal feria de alimentos y bebidas de Latinoamérica y una de las mayores plataformas de negocios para el retail a nivel mundial.

La exhibición se desarrolla en el Expo Center Norte de Sao Paulo y reúne anualmente a miles de ejecutivos, distribuidores y representantes de la industria alimentaria. En esta edición, más de 24 empresas y gremios participaron en el pabellón chileno coordinado por ProChile.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Comité de Pink Lady Chile, Felipe Casanova, y el gerente de la entidad, Andrés Álamos, quienes sostuvieron reuniones comerciales y actividades de promoción con actores del mercado brasileño.

Al cierre del encuentro, Caballero destacó el potencial del mercado para la categoría. “Brasil continúa posicionándose como un mercado de alto valor y alta exigencia para las manzanas premium, donde los atributos de sabor, color y firmeza característicos de Pink Lady logran una excelente recepción en los segmentos de consumo más dinámicos”, afirmó.

La campaña se mantendrá activa hasta octubre y contempla actividades promocionales en distintos puntos de venta, acciones de marketing, nuevas alianzas con cadenas de supermercados e importadores brasileños.