Durante la Blue Week 2026, Puerto Montt fue designada capital chilena de la economía azul, enfocada en los recursos marinos
Evento reúne en la Región de Los Lagos y Santiago a científicos, startups, autoridades, empresarios e inversionistas.
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Con una agenda centrada en la innovación oceánica, el desarrollo sostenible y nuevas oportunidades para la economía azul, este lunes comenzó a desarrollarse en Puerto Montt la Blue Week 2026, encuentro internacional que reunirá hasta el 14 de mayo a científicos, startups, autoridades, representantes de la industria e inversionistas en la Región de Los Lagos y Santiago.
Pero el principal hito de la programación en Puerto Montt se celebró este martes, con el Blue Demoday, que se desarrolló a bordo de un buque de la Armada y que marcó el lanzamiento de Puerto Montt como la capital de la economía azul (vinculada a los recursos marinos) de Chile.
“Puerto Montt representa hoy uno de los territorios más relevantes para proyectar el desarrollo de la economía azul en Chile y Latinoamérica”, señaló la directora de Cinco y senior ocean fellow de Ocean Visions, María José Urrutia.
La apertura contó con la participación del gobernador regional de Los Lagos y presidente honorario de AquaSur 2026, Alejandro Santana; el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt; y representantes de ProChile y altos mandos de la Armada.
Potencial oceánico
La jornada incluyó exposiciones internacionales encabezadas por el profesor de la Universidad de Brown y cofundador de Ocean Visions, Emanuele Di Lorenzo, junto al cofundador y director de operaciones de Gigablue, Guy Shafran, quienes abordaron el potencial del océano como plataforma para soluciones de frontera en materia climática y tecnológica.
Asimismo, se presentaron iniciativas impulsadas por startups y empresas vinculadas a la economía azul, entre ellas Kran, Watermind, PatBio, Wolke y Sudvet.
Tras las actividades en Puerto Montt, Blue Week 2026 continuará en Santiago con jornadas enfocadas en cooperación internacional, financiamiento climático y políticas públicas oceánicas.
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