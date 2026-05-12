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Durante la Blue Week 2026, Puerto Montt fue designada capital chilena de la economía azul, enfocada en los recursos marinos

Evento reúne en la Región de Los Lagos y Santiago a científicos, startups, autoridades, empresarios e inversionistas.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>Durante la Blue Week 2026, Puerto Montt fue designada capital chilena de la economía azul, enfocada en los recursos marinos</p>

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