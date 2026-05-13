Filial de pagos de Banco de Chile estrena nuevo gerente general y exCEO arriba a Itaú

El exgerente de canales y negocios de la entidad, Felipe Pérez asumió como gerente general de Banchile Pagos.

A fines de 2025, Banco de Chile hizo su estreno oficial en el negocio de adquirencia a través del lanzamiento de Banchile Pagos, una filial orientada al segmento masivo de empresas, que entró a disputar un mercado dominado por Transbank, y actores emergentes como Getnet de Santander, MercadoPago, CompreAquí de BancoEstado, Klap de Itaú y Bci Pagos.

Tras su debut, la nueva filial logró enrolar cerca de 6.800 comercios, desplegar más de 7.800 smart POS y procesar más de 4,7 millones de transacciones. La meta de Banchile Pagos es alcanzar 150 mil comercios en los próximos tres años.

Para alcanzar dicho objetivo, Banco de Chile hizo un ajuste en la gerencia general de Banchile Pagos, liderada por Rodrigo Devía, quien dejó el cargo a fines de abril tras 18 años en el grupo financiero.

Esta semana, en su cuenta de LinkedIn, Devía escribió: "Después de 18 años, cierro una etapa que marcó profundamente mi vida profesional y personal (...) También fui parte de la co-creación de Banchile Pagos, una compañía que nace con la visión de seguir transformando la industria de adquirencia y generar un impacto real en la vida de las personas y comercios".

Tiraje a la chimenea

El reemplazante del ejecutivo proviene de la casa. Se trata del ingeniero comercial Felipe Pérez, quien cuenta con 25 años al interior de Banco de Chile y antes de asumir el cargo -a inicios de mayo- se desempeñaba como gerente de canales y negocios.

Pérez comenzó su carrera en la entidad financiera en 2001 como ejecutivo en formación o "trainee", por lo que cuenta con 25 años de experiencia en la organización. Desde esa fecha inició su asenso siendo ejecutivo de la banca de empresas, gerente de sucursal, jefe comercial de PYME, gerente zonal, gerente de desarrollo de canales, proyectos estratégico, entre diversas posiciones ocupadas en el mismo banco.

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El nuevo destino de Devia

Por su parte, Rodrigo Devia asumirá próximamente como gerente de productos de la banca de empreas de Itaú.

Conocedores de su nuevo trabajo indican que dicha gerencia se enfoca en las propuestas de valor para clientes empresas, ofreciendo soluciones de financiamiento, buscando sinergias entre las soluciones de banca minorista y corporate, cash management principalmente.