Fintech pierden la pulseada: CMF aplaza hasta 2027 la entrada en vigencia de las finanzas abiertas
Tras meses de incertidumbre, la implementación quedó fijada para el próximo año y no en 2026 como estaba prevista en un principio.
Noticias destacadas
Un nuevo capítulo se abrió este lunes para la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) en el mercado local.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó la modificación de la norma que regula el funcionamiento del sistema creado bajo la Ley Fintec, zanjando así una de las principales dudas que venía rondando a los bancos y a las fintech: cuándo comenzará a operar efectivamente la obligación de compartir información financiera entre estas entidades.
Tras meses de incertidumbre, la implementación quedó fijada para julio de 2027, y no en 2026 como estaba previsto originalmente.
"La modificación normativa contempla como elemento central la inclusión del Anexo N°3, que contiene las especificaciones técnicas para el funcionamiento interoperable del SFA y se complementa con la publicación del portal del desarrollador. Las entidades se encontrarán a partir de este momento en condiciones de realizar los desarrollos necesarios para la entrada en operación del sistema", informó el regulador a través de un hecho esencial.
Sobre la normativa, la CMF detalló que se realizaron un conjunto de adecuaciones para reducir fricciones en la implementación y resguardar la seguridad del sistema: "Entre ellas se destacan una mayor gradualidad en el comienzo de las distintas fases de la puesta en marcha con entrada en vigor en julio del 2027; la homologación del mecanismo alternativo; la posibilidad de la 'participación simplificada' para entidades de menor tamaño; la formalización de un periodo piloto de pruebas y la disponibilidad previa del área de testeo o sandbox tecnológico, provisto por la CMF; entre otros".
La decisión llega tras meses de consultas públicas, observaciones de la industria como las de la Fiscalía Nacional Económica. El proceso que forma parte de la implementación de la Ley Fintec -publicada en enero de 2023- busca sentar las bases para que bancos, emisores de tarjetas, cooperativas, compañías de seguros, administradoras de fondos y otros actores puedan interoperar bajo estándares comunes.
El aplazamiento era uno de los puntos más sensibles para la industria. En los meses previos, tanto FinteChile como parlamentarios habían advertido preocupación por los plazos originalmente contemplados, mientras que desde otros sectores del sistema financiero se empujaba la idea de una implementación más gradual, considerando la complejidad tecnológica y de ciberseguridad que implica abrir la información financiera.
Con la publicación de este lunes, el regulador optó finalmente por extender el calendario y dar más tiempo a los actores obligados a preparar sus desarrollos internos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Kast empujará la ley de Transferencia Tecnológica y aboga por "diseñar y entrenar" IA en Chile
El la cuenta pública, el mandatario planteó en ciencia y tecnología pasar de exportar materias primas a capturar valor de las cadenas tecnológicas del futuro, y puso a la inteligencia artificial como eje de su política científica.
Ampliar distribución de fondos de terceros en Latinoamérica: la estrategia de VolcomCapital tras adquirir XLC
La adquirida posee contratos de colocación con Aberdeen, Franklin Templeton y Janus Henderson. Felipe Monárdez se mantendrá en el negocio como socio de la compradora, junto a José Miguel Bulnes y Felipe Larraín.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete