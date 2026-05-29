Utilidades de BICE suben 77% al primer trimestre impulsadas por la integración con Security

El grupo financiero ganó $ 94.486 millones entre enero y marzo. Mientras que su filial más importante Banco Bice, obtuvo utilidades por $ 59.903 millones.

Este viernes Grupo BICE, dio a conocer sus resultados correspondientes al primer trimestre del 2026. Y las cifras son positivas para la entidad, ya que sus utilidades durante el periodo alcanzaron los $ 94.486 millones, lo que representó un aumento de 76,8% respecto del mismo lapso del año anterior. En paralelo, el retorno sobre patrimonio (ROE) subió desde 12,3% a 15,4%.

De acuerdo con la firma, el resultado es el primer ejercicio en que el holding refleja de manera más completa los efectos de la integración con Grupo Security, operación que se concretó en marzo de 2025 y que durante los últimos meses ha incluido la consolidación de distintas filiales y negocios.

"El primer trimestre de 2026 refleja un avance muy positivo para BICE, en un periodo en que comenzamos a ver con mayor claridad la escala y las capacidades que hemos construido tras la integración. Estos resultados dan cuenta de una posición patrimonial sólida, de una plataforma de negocios más amplia y de una oferta robusta, que nos permite acompañar a nuestros clientes con mejores soluciones financieras”, sostuvo el gerente general de BICE, Juan Eduardo Correa.

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Banco BICE impulsa los resultados

En tanto, la principal filial del grupo, Banco BICE, obtuvo utilidades por $ 59.903 millones al cierre de marzo, cifra 55% superior a la registrada en igual periodo de 2025, cuando ganó $ 39.644 millones. El retorno sobre patrimonio alcanzó 12,5%.

Según informó la entidad, el resultado estuvo impulsado por un mayor margen de interés neto, asociado al crecimiento de la cartera tras la fusión con Banco Security, además de mayores ingresos por comisiones vinculados al aumento de la actividad y de los activos administrados por BICE Inversiones.

Las colocaciones brutas llegaron a $ 16,4 billones (millones de millones), con un incremento interanual de 84,1%, mientras que la participación de mercado alcanzó 6,65%.

En el negocio asegurador, BICE Vida, reportó utilidades por $ 27.741 millones, un alza de 163,3% frente al primer trimestre de 2025, resultado que incorporó los efectos de la fusión con Vida Security concretada el 1 de enero de este año.

Por su parte, BK Servicios Financieros -brazo financiero automotriz de la firma- elevó en 24% sus utilidades y expandió su cartera en 34%, mientras que Factoring Security registró una caída de 24% en sus ganancias debido a menores spreads, pese al aumento de sus colocaciones. Travel Security, en tanto, incrementó sus utilidades en 3,1%.

La entidad suma más de 2,4 millones de clientes y activos por sobre US$ 38 mil millones.