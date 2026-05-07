"Cóbrenmelo": Diego Shalper anunció un oficio fiscalizador a la CMF por implementación del Sistema de Finanzas Abiertas

En el evento Fintech Forum 2026, el diputado adelantó que impulsará una visita inspectiva al regulador. “Nos vamos a constituir allá y le vamos a hacer ver que, para el parlamento chileno, la implementación de la Ley Fintech y, por lo tanto, la puesta en marcha del Sistema de Finanzas Abiertas, es una prioridad”, dijo,

En el marco de su discurso en el Fintech Forum, organizado por FinteChile, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, anunció un oficio fiscalizador al regulador y una visita inspectiva desde la Comisión de Hacienda, en medio de las tensiones de la industria por una eventual postergación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA).

“Cóbrenmelo”. Con esa frase, el diputado se comprometió ante el ecosistema fintech, ya que indicó que el Congreso quiere involucrarse activamente en la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), uno de los pilares de la Ley Fintech y cuya puesta en marcha sigue generando tensión entre la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la industria.

Con la presencia de 4 mil asistentes, el parlamentario remarcó que el Congreso buscará jugar un rol más protagónico en la discusión. “Queremos ser protagonistas, junto a ustedes, en la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas”, afirmó.

Y agregó que el regulador "tiene que ponerse a punto” y que harán “lo posible para que la CMF concurra a explicar, de cara al país y al Congreso Nacional, cómo va a implementar el sistema".

El emplazamiento ocurre en medio de las dudas sobre los plazos de implementación del SFA. La reforma, que originalmente tenía como fecha clave el 3 de julio, aún espera definiciones regulatorias, luego de que la CMF sometiera modificaciones normativas a consulta pública y quedara pendiente la revisión de la Fiscalía Nacional Económica. En el ecosistema fintech, ese proceso ha sido leído como una señal de que la entrada en vigencia podría aplazarse hasta julio de 2027.

En ese contexto, Schalper reveló que el miércoles dio “un paso concreto” desde el Congreso, con el envío de un oficio fiscalizador a la CMF, en la cual le pidieron al supervisor un "informe en detalle sobre cuáles son los plazos de tramitación que están buscando”.

Pero el diputado fue más allá y adelantó que, desde su posición en la Comisión de Hacienda, impulsará una visita inspectiva al regulador. “Nos vamos a constituir allá y le vamos a hacer ver que, para el Parlamento chileno, la implementación de la Ley Fintech -y por lo tanto la puesta en marcha del sistema de finanzas abiertas- es una prioridad”, sostuvo.

A su juicio, el despliegue del SFA es clave para ampliar el acceso al financiamiento y "democratizar el acceso al crédito y para que muchas familias puedan tener el financiamiento que necesitan”.

Agenda pro economía digital

Además del foco en la Ley Fintech, Schalper adelantó que la "bancada digital" buscará impulsar una agenda legislativa y normativa orientada a fortalecer el ecosistema digital. Según explicó, abrirán un espacio en el ex Congreso para que distintos actores planteen problemas en materias migratorias, laborales, tributarias y regulatorias.

El diputado sostuvo que buena parte de los obstáculos que enfrenta la industria no necesariamente están en la ley, sino en normas secundarias. Por eso, dijo que la apuesta será ingresar un paquete de medidas legislativas y normativas para mejorar el funcionamiento del ecosistema.

También apuntó al rol del Estado y, en particular, del Servicio de Impuestos Internos (SII). El parlamentario recordó que el año pasado una fintech de crowdfunding enfrentó problemas con los sistemas operativos del servicio, lo que habría afectado a cerca de 500 emprendedores con su giro congelado. En esa línea, adelantó que en mayo o junio se realizará una audiencia pública con el director del SII para recoger inquietudes de emprendedores digitales.

Otro de los anuncios fue la intención de crear, antes de fin de año, una subcomisión legislativa permanente de economía digital en el Congreso. Según Schalper, sería la primera instancia de este tipo en un parlamento latinoamericano y permitiría acelerar la tramitación de oficios fiscalizadores, proyectos de ley e iniciativas vinculadas al sector.

El parlamentario planteó que, si 2025 fue el año de creación de la "bancada digital", 2026 debe ser el año de su “consolidación, acción e internacionalización”. Para ello, anticipó la realización de dos Startup Days -uno en Valparaíso en agosto y otro en Santiago en diciembre- y la apertura de cuatro mesas de trabajo: modernización del Estado, acceso al financiamiento, emprendimientos de base científico-tecnológica y talento digital.