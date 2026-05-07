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"Cóbrenmelo": Diego Shalper anunció un oficio fiscalizador a la CMF por implementación del Sistema de Finanzas Abiertas

En el evento Fintech Forum 2026, el diputado adelantó que impulsará una visita inspectiva al regulador. “Nos vamos a constituir allá y le vamos a hacer ver que, para el parlamento chileno, la implementación de la Ley Fintech y, por lo tanto, la puesta en marcha del Sistema de Finanzas Abiertas, es una prioridad”, dijo,

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 7 de mayo de 2026 a las 16:11 hrs.

CMF FinTech Congreso Hacienda José Tomás Rodríguez
<p>"Cóbrenmelo": Diego Shalper anunció un oficio fiscalizador a la CMF por implementación del Sistema de Finanzas Abiertas</p>

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