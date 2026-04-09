FinteChile teme que inicio del Sistema de Finanzas Abiertas se postergue hasta 2027 y pide a la CMF que publique norma clave

“Tenemos la sensación, por lo que ha sido comunicado por la CMF, que en esa decisión final viene la determinación de retrasar en un año la implementación del sistema”, dijo la directora ejecutiva del gremio, Josefina Movillo.

Un inserto publicado este jueves en El Mercurio por parte FinteChile, dio cuenta de la preocupación que tiene el gremio que agrupa a las empresas financieras tecnológicas respecto de los plazos de implementación del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), pieza clave de la Ley Fintech.

Los dardos del gremio apuntan a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), organismo que no ha dictado una norma, que a su juicio, es fundamental para el inicio del SFA, programado para el 3 de julio de 2026.

El 12 de noviembre de 2025, la CMF puso en consulta pública, por un plazo de 30 días, un conjunto de modificaciones a la Norma de Carácter General N°514, que regula el SFA. Entre los aspectos destacados de la propuesta figuraba la extensión del período de entrada en vigencia del SFA, extendiendo el inicio hasta julio de 2027.

Desde noviembre a la fecha el regulador no ha emitido la mencionada norma. “Las PYME que están esperando esta reforma de política pública de acceso merecen saber en qué está, cómo avanza y por qué se tranca”, expresó la directora ejecutiva de FinteChile, Josefina Movillo.

En este sentido, la opción de aplazar en un año el calendario elevó la tensión entre las fintech y el regulador.

“Tenemos la sensación, por lo que ha sido comunicado por la CMF, que en esa decisión final viene la determinación de retrasar en un año la implementación del sistema y eso es lo realmente grave. Que Chile como tal tenga que esperar más un año para que las personas tengan la posibilidad de compartir sus datos financieros”, sostuvo Movillo.

Y aunque, el resultado de la normativa sigue pendiente de su publicación, el gremio sostuvo que los plazos iniciales pueden ser implementados. “El consenso técnico es que no hay una razón tecnológica ni de costos real para aplazar este calendario implementación”, sostuvo.

Posibles presiones

La principal preocupación del gremio es que el proceso vuelva a dilatarse por presiones de actores financieros que, a su juicio, no tienen incentivos para acelerar el sistema.

Según explicó Movillo, “no es una discusión de fintech o bancos, hay actores que prefieren que este sistema financiero se demore más porque están intentando proteger su propio espacio de competencia”.

El momento

Desde las fintech expresan que el canal de comunicación y el motivo del inserto responde a un último esfuerzo de no caer en la presión de demorar el sistema financiero y así, hacer urgente el mecanismo en un contexto donde el foco en Chile está en el crecimiento económico.

La demora, según FinteChile, ha terminado por condicionar la capacidad de Chile de avanzar con más rapidez en el desarrollo de servicios financieros digitales en comparación con otros países de latinoamérica y que se está perdiendo una oportunidad de liderar. “Brasil se demoró 18 meses y nosotros vamos a demorarnos más de seis años con este retraso”, concluyó Mavillo.

Respuesta de la CMF

El ente regulador tras recibir los comentarios por parte de la industria, dijo a DF que "se están llevando a cabo las coordinaciones regulatorias pertinentes con la Fiscalía Nacional Económica y otras entidades, previo a su emisión".

La CMF recordó además que, como es de conocimiento público, la propuesta en consulta ya incorpora una extensión de 12 meses adicionales para el inicio de la entrada en vigor del sistema, lo que trasladaría su puesta en marcha hasta julio de 2027.

Junto con ello, la comisión recordó que esta propuesta no solo contempla una postergación del plazo, sino también "otros elementos que buscan que la puesta en marcha del SFA sea más robusta, tales como la gradualidad en la implementación, periodos pilotos, áreas de prueba y la extensión del periodo de datos a los que las entidades podrán acceder, entre otros elementos".

Según explicó el regulador, la implementación del sistema de finanzas abiertas es compleja, dado que involucra la interacción de empresas pertenecientes a distintas industrias. En ese contexto, defendió los espacios de colaboración con los actores involucrados y que la información recopilada en esas instancias ha sido valiosa para avanzar en la puesta en marcha de un sistema que, a su juicio, "tiene el potencial de beneficiar a los usuarios del sistema financiero".

Finalmente, la CMF aseguró que mantiene su compromiso con la implementación del SFA en Chile, tal como lo establece la Ley Fintec, y subrayó que comparte sus objetivos de promover "una mayor competencia, innovación e inclusión financiera”.





