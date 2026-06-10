Soprole Inversiones desaparece: Grupo Gloria reorganiza y simplifica estructura societaria del grupo lechero chileno
IGC, el holding de Grupo Gloria, absorberá a la compañía y a sus tres filiales en una operación entre partes relacionadas que puede borrar del mapa a esta sociedad.
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La sociedad matriz de una de las empresas lecheras más antiguas del país tiene los días contados. Soprole Inversiones informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que su directorio convocó a una junta extraordinaria de accionistas para el 26 de junio de 2026, con un solo propósito en el horizonte: aprobar su propia desaparición.
Se trata de una "reorganización corporativa" que es en el fondo una absorción total. Soprole Inversiones será fusionada por incorporación en IGC S.A., su matriz directa y brazo chileno del conglomerado peruano Grupo Gloria, que pasará a ser la única continuadora legal de la compañía.
Los accionistas disidentes tendrán 30 días desde la junta para ejercer su derecho a retiro, al amparo del artículo 69 N°2 de la Ley de Sociedades Anónimas. El precio que recibirán por sus acciones será fijado conforme al Reglamento de Sociedades Anónimas.
El esquema contempla también las fusiones de las tres filiales operativas del grupo -Soprole S.A., Sociedad Agrícola y Lechera Praderas Australes S.A. y Comercial Dos Álamos S.A.- directamente en IGC S.A. Es una liquidación en cadena: cuatro sociedades que dejan de existir para que una sola las reemplace.
El desenlace tiene, eso sí, algo de simbólico: una vez consumado el proceso, IGC S.A. adoptará el nombre Soprole S.A. La marca sobrevive. La estructura que la sostenía, no.
Cuánto vale Soprole
Como se trata de una operación entre partes relacionadas, esta condición obligó al directorio a contratar a Link Capital Partners SpA como evaluador independiente, tal como exige el artículo 147 de la Ley de Sociedades Anónimas. El informe fue entregado el 8 de junio y revela que el valor de Soprole Inversiones oscila entre $ 834.211 millones (US$ 912 millones) y $ 922.023 millones (US$ 1.008 millones).
El valor de sus activos se sitúa entre los $ 934.311 millones y los $1.022.123 millones y a este monto se le resta la deuda financiera de $ 266.687 millones.
El valor patrimonial de IGC fue determinado a partir de la participación proporcional de IGC en el valor patrimonial de Soprole Inversiones (99,89%), y deduciendo la deuda financiera neta individual de IGC, incluyendo obligaciones con partes relacionadas y gastos del holding. Con este cálculo, la cifra resultante es un monto que va desde los $ 395.132 millones y los $ 482.847 millones.
Soprole lleva en los mercados chilenos desde 1949. Durante décadas fue sinónimo de industria láctea nacional, antes de quedar bajo el control del Grupo Gloria en una adquisición que redefinió el sector.
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