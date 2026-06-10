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"Bottler of the Year”: PepsiCo vuelve a distinguir a CCU y la posiciona como la mejor operación embotelladora de Latinoamérica

El premio, que CCU recibe por cuarta vez en su historia, reconoce el desempeño integral de la compañía.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 15:37 hrs.

CCU PepsiCo bebidas no alcohólicas premios Rodrigo Martínez
<p>El equipo de CCU durante la premiación: al centro Pablo Granifo, Patricio Jottar y Eduardo Ffrench Davis.</p>

El equipo de CCU durante la premiación: al centro Pablo Granifo, Patricio Jottar y Eduardo Ffrench Davis.

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