"Bottler of the Year”: PepsiCo vuelve a distinguir a CCU y la posiciona como la mejor operación embotelladora de Latinoamérica

El equipo de CCU durante la premiación: al centro Pablo Granifo, Patricio Jottar y Eduardo Ffrench Davis.

El premio, que CCU recibe por cuarta vez en su historia, reconoce el desempeño integral de la compañía.

Por cuarta vez en su historia -tras los reconocimientos obtenidos en 2012, 2015 y 2021- CCU fue distinguida por PepsiCo como “Bottler of the Year”, reconocimiento que la posiciona como la mejor operación embotelladora de Latinoamérica, entre 33 países de la región.

El premio reconoce el desempeño integral de la compañía en variables como crecimiento, ejecución comercial, innovación, eficiencia operacional y sustentabilidad, consolidando a CCU como uno de los socios estratégicos más relevantes de PepsiCo en Latinoamérica, indicó la embotelladora nacional en un comunicado.

Además de liderar la región, CCU fue seleccionada entre las cinco mejores operaciones embotelladoras del mundo, representando a Latinoamérica en la final global que se desarrolló en Estados Unidos ayer 9 de junio.

“Este reconocimiento demuestra que desde Chile somos capaces de competir y liderar a nivel mundial. Detrás de este logro hay una estrategia de crecimiento sostenida, una ejecución consistente y el compromiso de miles de personas que, día a día, impulsan el desarrollo y construyen el futuro de CCU”, recalcó Eduardo Ffrench-Davis, gerente general de Embotelladora

CCU.

Asimismo, destacó que el premio no solo es un orgullo para CCU, sino que también “nos desafía a seguir creciendo, innovando y elevando nuestros estándares, para continuar consolidando nuestro liderazgo en los mercados donde participamos”, señaló Ffrench-Davis.

La empresa explicó que entre los factores que explican este resultado destacan el crecimiento sostenido en ventas, ingresos y participación de mercado; el liderazgo regional alcanzado por Pepsi Zero; el desarrollo de categorías como bebidas deportivas y té helado; la permanente innovación comercial; y el fortalecimiento de capacidades en digitalización, planificación, producción y logística.

A ello se suma el compromiso de la compañía con la sustentabilidad, impulsado a través de la agenda PepsiCo Positive (PEP+) y de iniciativas como CirCCUlar, la primera planta de reciclaje botella a botella de Chile, que reflejan una operación preparada para enfrentar los desafíos futuros de la industria.

"La distinción refuerza el posicionamiento de CCU como un referente regional en innovación, excelencia operacional, desarrollo comercial y sustentabilidad, demostrando que una operación desarrollada en un mercado de 19 millones de habitantes puede competir exitosamente frente a países de una escala significativamente mayor", indicó el comunicado.