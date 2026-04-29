Presidenta de la CMF advierte que la inteligencia artificial "va a agregar nuevos riesgos que hoy no logramos visualizar"

Durante la cuenta pública 2025 de la CMF, Catherine Tornel, destacó avances en Basilea III y la Ley Fintech.

Un cambio en la forma de evaluar los riesgos del sistema financiero planteó este lunes la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su cuenta pública 2025.

En la instancia, encabezada por su presidenta, Catherine Tornel, y con la presencia de autoridades como el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y el coordinador de Mercado de Capitales, Eugenio Symon, advirtió que la irrupción de la inteligencia artificial (IA) está obligando a adaptar la supervisión con mayor rapidez y sofisticación.

El diagnóstico se da en un contexto donde, según la autoridad, los riesgos tradicionales conviven con nuevas amenazas de carácter estructural. Entre ellas, destacó la creciente exposición a ciberataques, la protección de datos, los efectos del cambio climático y un escenario geopolítico que sigue tensionando el entorno macroeconómico.

“Tenemos que estar conscientes que la inteligencia artificial está transformando los mapas actuales de riesgo. Va a influir en los otros riesgos que hoy día tenemos mapeado y va a agregar nuevos riesgos que hoy no logramos visualizar. Como reguladores tenemos que estar completamente atentos a eso”, dijo Tornel.

“Debemos aprovechar oportunidades para hacer un mercado más eficiente”, sostuvo Tornel, aunque advirtió que este avance tecnológico exige fortalecer la gestión de riesgos y la supervisión, dado “un contexto en que los activos y modelos de negocio están cambiando".

En esa línea, subrayó que la ciberseguridad, la seguridad de la información y la protección de datos se han convertido en prioridades críticas, lo que implicará una coordinación más estrecha con la futura agencia de protección de datos y organismos como la Agencia Nacional de Ciberseguiridad (ANCI).

A ello se suman riesgos derivados del cambio climático -con impacto en variables crediticias y prudenciales- y un contexto geopolítico que sigue influyendo en las condiciones financieras globales.

Actualmente, la CMF supervisa más de 8 mil entidades, que representan cerca del 74% de los activos del sistema financiero, por lo que Tornel delineó la necesidad de avanzar hacia una CMF “mucho más ágil”, con mayor uso de tecnología y un marco regulatorio más simple.

En ese contexto, la entidad declaró haber trabajado en una decenas de normas -tanto nuevas como en consulta- y busca consolidar una regulación más dinámica, basada en principios estables pero con capacidad de adaptación.

Basilea III y Ley Fintech

En materia regulatoria, la CMF continuará con la implementación de Basilea III, proceso que calificó como “un traje a la medida” para el sistema local crediticio.

"Respecto a nuestro objetivo prudencial, es especialmente relevante la adecuada previsión de riesgos en el ámbito bancario. Cómo se refleja esta mejor medición de riesgos en modelos internos de Basilea III, que es continuar con la implementación, en la que ya venimos bastante avanzados", dijo.

"Adicionalmente, debemos continuar avanzando en la mejor medición de riesgo a través de nuestros modelos estándar (...) conjuntamente con reconocer la normativa que el uso de derivados y seguros de crédito puede mitigar el riesgo. Esa normativa está en proceso", agregó.

Asimismo, destacó los avances en la Ley Fintech y el desarrollo del Sistema de Finanzas Abiertas (SFA), un punto que fue seguido con especial atención por la directora ejecutiva de FinteChile, Josefina Movillo, quien se vio tomando notas luego de las diferencias que ha sostenido el gremio con el regulador por los plazos de implementación de la normativa.

Tornel, en tanto, aseguró que su puesta en marcha será un desafío de largo plazo, más allá de los tiempos establecidos en la ley.

“Se avanzó en 2025 de manera relevante en toda la normativa específica de este sistema. Sin embargo, nos queda una norma pendiente. Esa norma ya fue puesta en consulta y hoy no la hemos emitido aún porque está en revisión por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Al afectar la competencia, tenemos la obligación de someterla a la respectiva coordinación entre autoridades y, una vez que se termine ese proceso, la normativa va a ser emitida”, explicó.