Banco Internacional busca duplicar tamaño a 2030 de la mano de clientes empresas y segmento minorista
La banca mayorista es uno de los principales motores de crecimiento de la institución. Exejecutivos de BICE y Security reforzaron el equipo.
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Banco Internacional, la institución financiera controlada por Inversiones La Construcción (ILC), comenzó el año con una meta clara: duplicar sus activos hacia 2030.
En esa estrategia, la banca mayorista -focalizada en clientes empresas e institucionales y que hoy representa el 60% de las colocaciones del banco- es uno de los principales motores de crecimiento.
Con ese objetivo, la división liderada por el gerente de banca mayorista, Eugenio Fernández, redefinió su enfoque. “La principal transformación fue pasar a una estructura basada en la especialización”, afirmó el ejecutivo a DF.
“Buscamos que cada cliente tenga al frente equipos que entiendan su industria, anticipen sus necesidades y entreguen soluciones más sofisticadas, tanto en financiamiento como en servicios financieros complementarios”, señaló.
Según la última memoria de la entidad, las principales oportunidades se encontraron en infraestructura, energía, concesiones, el repunte inmobiliario, los financiamientos verdes y la construcción ligada a minería.
Fichajes
Tras el cambio de estructura, el área quedó organizada en equipos dedicados a cuatro segmentos: corporativo, grandes empresas, inmobiliarios e institucionales. Entre sus clientes figuran compañías inmobiliarias, inversionistas institucionales, fondos y aseguradoras.
Actualmente, la división reúne a más de 80 personas y a fines de 2025 se reforzó con dos incorporaciones.
El ejecutivo de BICE, Paulo García, dejó la institución ligada a la familia Matte tras tres décadas -18 años al mando de grandes empresas- para incorporarse en diciembre a Banco Internacional como gerente de banca institucional y distribución.
Un poco antes, en noviembre, ficharon como gerente comercial de grandes empresas e inmobiliaria a Alejandro Arteaga, ejecutivo que arribó tras 25 años en Security, 15 de ellos dedicados a clientes inmobiliarios.
Ambos se sumaron al equipo directivo de banca mayorista, integrado además por Francisco Villegas, a cargo de estructuración; Sebastián Disi, en banca corporativa; y Gonzalo Gutiérrez, gerente de grandes empresas y automotriz.
Banca minorista
Aunque de menor tamaño, la banca minorista, enfocada en clientes personas, también forma parte de la estrategia de crecimiento de Banco Internacional.
Durante 2025, el banco avanzó en la expansión del negocio hipotecario, aumentó su participación en la filial de financiamiento automotriz Autofin y desarrolló nuevos productos de ahorro e inversión.
Además, reforzó el área con la llegada de David Gallagher, gerente general de Administradora Americana de Inversiones, filial de ILC, quien asumió el 18 de mayo como gerente de la división de banca minorista.
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