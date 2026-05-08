Con plazo de un mes: ministro Rau convoca a mesa técnica para frenar desempleo con foco en mujeres y jóvenes
Figuras como la exministra del Trabajo María José Zaldívar, el economista David Bravo y el exsubsecretario Alejandro Micco integrarán el equipo que asesorará a la cartera.
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“Vivimos momentos muy complejos en materia laboral. Son más de 39 meses con tasas sobre el 8%. El desempleo femenino ha alcanzado el 10% y el desempleo juvenil supera el 23%. Tenemos que actuar”. Esas fueron las palabras con las que el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, presentó la mesa de reactivación laboral -una instancia integrada por nueve expertos-, que tendrá foco en creación de empleo femenino y juvenil, así como en reconversión y formación laboral.
Desde las dependencias del Ministerio del Trabajo, el ministro Rau presentó uno a uno los convocados a quienes -con agradecimientos de por medio- calificó como “muy destacados en sus distintos ámbitos”, y que serán encargados de concentrar esfuerzos para frenar lo que el ministro definió como “momentos muy complejos en materia laboral”.
Así, la instancia estará integrada por los académicos Benjamín Villena (Universidad Andrés Bello); Cecilia Cifuentes (Universidad de Los Andes); Alejandro Micco (Universidad de Chile y exsubsecretario de Hacienda); además de Claudia Martínez y David Bravo (Pontificia Universidad Católica de Chile)
Asimismo se suman al elenco la exministra del Trabajo entre 2019 y 2021, María José Zaldívar (Fundación Teletón); María José Abud (Horizontal); junto a la experta en data science, María "Cuky" Pérez y el exdirector del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) entre 2018 y 2022, Ricardo Ruiz de Viñaspre.
Con respecto a los tiempos de trabajo de la instancia, el jefe de la cartera laboral precisó que la mesa tendrá un “plazo exigente de aproximadamente un mes”, para elaborar un informe con propuestas que apunten a estimular la creación de empleo con foco femenino, como también en “diversas materias que son muy relevantes ahora de en temas de capacitación, reconversión, formación, etcétera”.
“Hay medidas en camino en el plan de reconstrucción nacional pero en el Ministerio del Trabajo sabemos que queremos hacer más”, agregó Rau.
Además, el secretario de Estado precisó que al ser una mesa “de carácter urgente”, con focos determinados, se estudiarán otros sectores con cifras desfavorables incluyendo la informalidad, sector que catalogó como “un desafío”, entendiendo que “los 925.000 desempleados es un tercio de la fuerza de trabajo que no está cotizando, entonces es un grupo muy importante porque sabemos la importancia de la seguridad social”.
Junto a ello, mencionó que “cuando hablamos de empleabilidad, obviamente también hablamos de formalización”.
En la misma línea, el ministro indicó que aunque la mesa es de carácter técnico, se realizarán audiencias donde se espera participación de “PYME, gremios, organizaciones del mundo civil, y todos aquellos que quieran participar obviamente entendiendo que es un tiempo acotado para trabajar”.
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