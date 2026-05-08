¿Ánimo de retorno? Presencia de venezolanos en el mercado laboral suma cinco trimestres de baja

Un estudio del OCEC UDP evidenció que la salida se relaciona con trabadores con un alto nivel educativo, solteros y jóvenes. Intervención de EEUU habría sido clave.

Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela a inicios de enero, y que desembocó en la captura de Nicolás Maduro, el país está en un proceso de transición. Una situación que, al parecer, podría estar gatillando un proceso gradual de retorno de la población venezolana desde Chile a su país de origen, sugieren las últimas cifras laborales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Basado en los antecedentes de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del organismo, un estudio elaborado por el director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), Juan Bravo, constató precisamente una baja de la fuerza laboral venezolana presente en Chile.

En el período enero-marzo, la cantidad de personas de 15 años o más de dicha nacionalidad que tenían un empleo o en busca del mismo se redujo 5,4% frente al mismo lapso de 2025, acumulando cinco trimestres consecutivos de retrocesos anuales.

En septiembre -noviembre del año pasado, la caída fue de 3,1%, luego entre octubre y diciembre se acentuó a 5%, entre noviembre y enero llegó a 4,9% y entre diciembre y febrero la baja fue de 5,6%.

“Nunca se había observado en períodos anteriores las magnitudes de la caída de la fuerza laboral venezolana que se han registrado en los últimos meses”, destacó el informe.

“La intervención estadounidense ocurre a comienzos de enero. Pero antes de eso, había mucho rumor de que esto iba a ocurrir, porque hubo muchos intercambios entre Trump y Maduro. Entonces, había una expectativa de que esto iba a ocurrir”, dice Bravo.

De acuerdo con el análisis, la disminución de este grupo estuvo impulsada principalmente por una menor cantidad de ocupados.

En el trimestre móvil enero-marzo, los trabajadores venezolanos con algún puesto laboral disminuyeron 5,9% anual, mientras que los desocupados de esa nacionalidad subieron 5,1% en 12 meses.

Decidor del impacto es que la creación anual de empleo en el citado período fue de 45.354. Una cifra que surge de la resta entre el número de ocupados chilenos (63.442) y lo que retrocedieron los extranjeros (18.088).

En este último número influyó la pérdida de 32.054 trabajos hechos por venezolanos, que fue contrarrestado por otros extranjeros.

¿Quiénes están saliendo?

Al profundizar en quiénes son aquellos que están dejando el país, el retroceso se concentra en personas que viven hace menos de cinco años en Chile. Este segmento, de hecho, explicó el 80,1% de la disminución anual; y una una contracción de 14% anual.

Además, se trata de migrantes con altos niveles de educación. Más preciso, las cifras de salidas corresponden exclusivamente a personas con educación superior completa, grupo que registró una disminución anual de 10,3%.

Por rango etario, el ajuste se concentra en menores de 35 años, mientras que la fuerza laboral venezolana de 35 años o más continúa creciendo en el mercado local.

Asimismo, el retroceso está fuertemente marcado por los hombres, cuya participación cayó 13,1% anual, mientras que la fuerza laboral femenina venezolana se incrementó 5%.

Otro dato relevante es que el 82,9% de la disminución anual se relaciona con personas solteras, cuya fuerza laboral bajó 13,3% anual.

Según el informe, el fenómeno podría tener consecuencias relevantes para ciertos sectores económicos y ocupaciones donde la presencia venezolana es especialmente alta. La principal área de riesgo es la de conductores de motocicletas, donde el 61,1% de quienes trabajan en esa actividad son venezolanos, ocupación estrechamente vinculada a los servicios de delivery.

¿Qué factores influyen?

Pero ¿qué factores están empujando la salida? Bravo consideró que la principal razón se relaciona con la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

“La intervención estadounidense ocurre a comienzos de enero. Pero antes de eso, había mucho rumor de que esto iba a ocurrir, porque hubo muchos intercambios entre Trump y Maduro. Entonces, creo que había una expectativa de que esto iba a ocurrir”, opinó junto con señalar que un grueso importante de la gente quería volver a su país.

Consultado respecto de si también habría incidido en este fenómeno el discurso del actual mandatario José Antonio Kast en campaña respecto a la migración, Bravo le restó relevancia. “No digo que no haya afectado, pero creo que ese factor debería haber impactado poco. Esa es mi opinión. Sin saber si el candidato sería el ganador de la elección, es raro que las personas inmediatamente tomen acciones para evitar eventuales represalias”, dijo, recalcando que la intervención de EEUU abrió la puerta a que la gente pudiera volver a su país.

Pero independiente de estos factores, la idea de dejar Chile ya ronda la mente de varios. “Tenemos 10 años con mi esposa acá en Chile, ya en trámite de nacionalidad, tenemos un hijo chileno, casa propia, trabajos estables. Pero, actualmente, estamos planteándonos la posibilidad de regresarnos en algún momento a Venezuela, ya que la situación de un tiempo para acá se ha vuelto un poco tensa acá, en cuanto a lo que es la xenofobia en el país”, comentó un ciudadano venezolano.