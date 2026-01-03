Click acá para ir directamente al contenido

Trump asegura que Nicolás Maduro fue "capturado y expulsado" de Venezuela tras ataque de EEUU
Trump asegura que Nicolás Maduro fue "capturado y expulsado" de Venezuela tras ataque de EEUU

Explosiones y columnas de humo se registraron en Caracas y otras zonas estratégicas. El senador republicano Mike Lee indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Maduro fue "arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos".

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 3 de enero de 2026 a las 05:00 hrs.

<p>Reuters</p>

