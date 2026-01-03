Trump asegura que Nicolás Maduro fue "capturado y expulsado" de Venezuela tras ataque de EEUU

Explosiones y columnas de humo se registraron en Caracas y otras zonas estratégicas. El senador republicano Mike Lee indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Maduro fue "arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado a través de su cuenta de Truth Social que su gobierno llevó a cabo un ataque a gran escala contra Venezuela y aseguró que el mandatario Nicolás Maduro "junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país" en un vuelo.



Según el mandatario, la operación se realizó “en conjunto con fuerzas de seguridad estadounidenses” y fue un éxito en neutralizar al liderazgo venezolano. Trump anunció que ofrecerá una rueda de prensa a las 13 hora de Chile en Mar‑a‑Lago para detallar la operación y sus resultados. Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró desconocer el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en declaraciones al canal VTV de Venezuela y pidió una prueba de vida de ambos.



El senador republicano Mike Lee indicó en su cuenta en X que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Maduro fue "arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y la acción que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto". "Él (Rubio) anticipa que no habrá más acciones en Venezuela ahora que Maduro está bajo custodia de Estados Unidos", escribió Lee en X tras una llamada con el máximo diplomático de Washington.

inistro del Interior y Justicia de Venezuela (y número dos del chavismo), en una declaración desde las calles en Caracas y rodeado de militares del Estado, condenó el ataque a Venezuela y pidió garantizar la paz del país con un llamado "a la calma y confianza en el alto mando militar".

Desde el Estado Venezolano,, mEl ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se sumó a las declaraciones del chavismo rechazando el ataque y condenando al Gobierno de EEUU a través de una declaración en redes sociales.

"The United States of America has successfully carried out a large scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been, along with his wife, captured and flown out of the Country. This operation was done in conjunction with U.S. Law Enforcement.… pic.twitter.com/sFa5OC4ZrZ — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

La operación coincide con reportes de explosiones, columnas de humo y ruidos de aeronaves sobre Caracas y otras regiones estratégicas del país durante la noche y madrugada, incluidos Fuerte Tiuna, la Base Aérea de La Carlota y zonas cercanas a aeropuertos y puertos en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Testigos describieron fuertes detonaciones y humo visible, mientras que varias áreas de la capital permanecieron sin suministro eléctrico durante horas. Videos compartidos en redes sociales muestran posibles ataques a instalaciones militares, aunque la captura de Maduro aún no ha sido verificada de manera independiente por medios internacionales.

Previamente, funcionarios del Gobierno de Estados Unidos han sido contactados por agencias internacionales como Reuters para solicitar una respuesta oficial sobre los incidentes, pero tanto la Casa Blanca como el Departamento de Defensa han permanecido en silencio o han remitido consultas a otras instancias, sin aportar una confirmación directa sobre la autoría de los ataques denunciados por Caracas.

No obstante, fuentes citadas por CBS News han indicado que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó ataques dentro del territorio venezolano, incluidos sitios militares, como parte de una escalada de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Según esos reportes, la orden presidencial habría involucrado ataques a instalaciones dentro de Venezuela —incluyendo bases militares en Caracas y otros objetivos— de acuerdo con funcionarios estadounidenses anónimos consultados por la cadena.

Gobierno asegura que se defenderá

Horas después de los reportes iniciales, el Gobierno del depuesto Nicolás Maduro declaró el estado de conmoción exterior en todo el país y ordenó el despliegue inmediato de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.



El ministro de la Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, dijo que algunos ataques la madrugada del sábado alcanzaron zonas civiles. El funcionario agregó que levantan información de personas muertas y heridos, tras rechazar la presencia de tropas extranjeras y que el país resistirá, según informó Reuters.



"Hasta el momento la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y Miranda, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros", dijo el ministro en un mensaje divulgado en su cuenta en la red social Telegram. "Estamos levantando la información de heridos, muertes", agregó.



A través de un comunicado, el Ejecutivo afirmó que los hechos corresponden a una “agresión militar” y sostuvo que “Estados Unidos no logrará apoderarse de los recursos” del país, señalando que el objetivo de los ataques sería el petróleo y los minerales venezolanos.

Pese a estas declaraciones, la atención del mercado y de observadores internacionales se mantiene centrada en los eventos registrados durante la madrugada, en particular en la magnitud real de los ataques reportados, su impacto en instalaciones estratégicas y la ausencia, por ahora, de información técnica verificable sobre lo ocurrido.

La situación continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas existan mayores antecedentes que permitan esclarecer el alcance y las consecuencias de los hechos registrados en la capital venezolana y sus alrededores.

Aliados de Maduro condenan ataque

Históricos aliados del gobierno de Maduro -Irán, Rusia y Cuba- condenaron el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Irán calificó los ataques estadounidenses como una "flagrante violación" de la "integridad territorial" de Venezuela y pidió la intervención de organizaciones internacionales como la ONU. Trump también advirtió a Irán el viernes que Washington podría intervenir en las recientes protestas en Teherán si las autoridades iraníes asesinaran a manifestantes.

"Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. Las excusas esgrimidas para justificar tales acciones son insostenibles", declaró, por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Mientras, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, demandó "urgente reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque" y sostuvo que "nuestra zona de paz está siendo asaltada".

También, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España emitió un comunicado el sábado en el que hizo un llamado a la desescalada, la moderación y el respeto del derecho internacional en Venezuela.